© Foto: DallE - OpenAI

Ist der KI-Hype nur eine neue Dotcom-Blase? Antler-Gründer Magnus Grimeland sieht das anders - und erklärt, warum Künstliche Intelligenz echte Umsätze, globales Wachstum und langfristiges Potenzial liefert.Künstliche Intelligenz treibt die Börsen weiter in schwindelerregende Höhen - aber ist das nicht nur heiße Luft? Während einige Investoren bereits Parallelen zur Dotcom-Blase ziehen, sieht Magnus Grimeland, Gründer der Venture-Capital-Firma Antler, die Lage völlig anders. Im CNBC-Podcast "Beyond the Valley" sagte der Investor: "Ich glaube definitiv nicht, dass wir in einer Blase sind." Sein Hauptargument: Die Geschwindigkeit, mit der Unternehmen weltweit KI einsetzen, sei beispiellos. Im …