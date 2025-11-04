Neuer Monat, neue Favoriten: Zum Start in den November haben die Analysten von JPMorgan ihre Lieblingsaktien im Bereich der Techies vorgestellt.Die US-Bank überarbeitet ihre sogenannte Analyst Focus List regelmäßig - dort landen die spannendsten Investmentideen für Wachstums-, Ertrags-, Value- und Short-Investoren. Nach einem bärenstarken Oktober ist die Erwartungshaltung der Investoren natürlich hoch.Amazon & Co. sorgten zuletzt mit robusten Quartalszahlen für Rückenwind. Der S&P 500 legte ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.