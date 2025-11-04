© Foto: Seth Wenig/AP/dpa

Der US-Investor und Dauer-Optimist Tom Lee erwartet eine heiße Jahresend-Rallye. Wie kommt er dazu?Der Stratege Tom Lee von Fundstrat prognostiziert deutliche Zuwächse für den S&P 500 in den letzten beiden Monaten des Jahres. In einem aktuellen Interview mit CNBC sagt Lee, er gehe davon aus, dass der Index im November um 200 bis 250 Punkte steigen und bis Jahresende die Marke von 7.500 Punkten erreichen werde - auch wenn er einräumte, dass die Aktienmärkte in den kommenden Wochen schwankungsanfällig bleiben könnten. "Ich glaube, der Markt versucht derzeit etwas zu verstehen: Künstliche Intelligenz ersetzt zwar Arbeitsplätze, verwandelt diese aber in Unternehmensgewinne - die Profite steigen …