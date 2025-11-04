Netflix will YouTube das Publikum abjagen und verhandelt mit iHeartMedia über exklusive Video-Podcasts. Die Streaming-Welt steht vor einem Machtwechsel.Netflix will sein Streaming-Angebot ausweiten und verhandelt mit iHeartMedia über die Lizenzierung von Video-Podcasts. Wie Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, soll Netflix exklusive Rechte an ausgewählten Formaten anstreben. Ziel ist es, YouTube im umkämpften Video-Podcast-Markt direkt Konkurrenz zu machen. IHeartMedia vertreibt einige der bekanntesten Podcasts der USA, darunter The Breakfast Club, Las Culturistas, den Jay Shetty Podcast sowie Stuff You Should Know. Laut einer Quelle könnten die …

