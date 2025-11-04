Die US-Großbank Citi zeigt sich vor dem nächsten Quartalsbericht von CoreWeave extrem optimistisch. In einer aktuellen Analyse bekräftigten die Experten ihr "Buy"-Rating für die Cloud- und KI-Aktie - und hoben das Kursziel ordentlich an: von 164 auf 192 Dollar! Das entspricht einem Kurspotenzial von 52 Prozent. Warum so optimistisch? Citi-Analyst Tyler Radke sieht für CoreWeave mächtig Rückenwind durch die explodierende Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz."Kurzfristig gehört CoreWeave zu den ...

