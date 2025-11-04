Die Verpflegung im All war bisher vor allem funktional. Bilder aus Chinas Tiangong-Station zeigen nun, dass Astronaut:innen-Nahrung auch genussvoll sein kann, wenn die Technik stimmt. Videos, die von der chinesischen Raumfahrtbehörde (CNSA) aus Peking veröffentlicht wurden, sorgen derzeit für Aufsehen. Sie zeigen die Besatzung der Shenzhou-21-Mission an Bord der Raumstation Tiangong bei einer unerwarteten Tätigkeit: dem Zubereiten eines Barbecues. ...

