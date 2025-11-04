© Foto: DALL*EBitcoin (BTC) setzte am Dienstag seine Verluste fort und fiel auf den niedrigsten Stand seit Ende Juni, wobei insgesamt über 1,3 Milliarden US-Dollar an gehebelten Krypto-Futures ausgelöscht wurden.Die Stimmung an den Aktienmärkten war am Dienstag gemischt, die meisten Werte waren aber tiefrot. Bitcoin fiel in den letzten 24 Stunden um 2,5 Prozent auf 103.900 US-Dollar und verzeichnete damit einen Monatsverlust von 15 Prozent. Auch andere Kryptowährungen verzeichneten Intraday-Verluste. Während die Krypto-Preise ihre mehrtägige Talfahrt fortsetzten, verloren Long-Trader innerhalb von 24 Stunden 1,3 Milliarden US-Dollar, während Shorts vergleichsweise geringe 158,4 Millionen US-Dollar an …Den vollständigen Artikel lesen ...
