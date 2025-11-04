Dr. Bastert leitet das Forschungs- und Entwicklungsteam von Gurobi und treibt die Innovation in der Optimierungstechnologie des Unternehmens voran.

Gurobi Optimization, LLC, der führende Anbieter von Decision Intelligence Technologie freut sich, die Ernennung von Dr. Oliver Bastert zum Chief Technology Officer bekannt zu geben. In dieser Rolle leitet er das Forschungs- und Entwicklungsteam des Unternehmens.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251028529599/de/

Dr. Oliver Bastert, CTO, Gurobi Optimization

"Wir sind begeistert, Dr. Bastert als technischen Leiter bei uns zu haben", sagte Duke Perrucci, Geschäftsführer von Gurobi Optimization. "Oliver spielt eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung unserer Optimierungsprodukte und der Förderung von Innovationen. Seine strategische Kompetenz und Führungserfahrung werden uns helfen, unsere Mission fortzusetzen, Optimierung überall verfügbar zu machen."

Dr. Bastert ist im Februar dem Gurobi-Team beigetreten und bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen B2B-Software, SaaS sowie KI-Technologien mit. Vor seinem Eintritt bei Gurobi war er als Vizepräsident für Produktmanagement bei FICO tätig, wo er das Produktmanagement für Analytik, maschinelles Lernen, generative KI und Optimierung leitete. Zuvor war er Mitglied des Forschungs- und Entwicklungsteams bei Dash Optimization, wo er an der Entwicklung von Algorithmen zur gemischt-ganzzahligen Optimierung mitwirkte.

"Ich freue mich sehr, in einer so entscheidenden Wachstumsphase zu Gurobi gekommen zu sein", sagte Dr. Bastert. "Die führende Technologie von Gurobi hilft Unternehmen, ihre komplexen Herausforderungen zu lösen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem gesamten Team die Grenzen des Möglichen in der mathematischen Optimierung zu verschieben und weltweit bessere Entscheidungsprozesse für unsere Kunden zu ermöglichen."

Über Gurobi Optimization

Mit der Decision Intelligence Technologie von Gurobi können Kunden in Sekundenschnelle optimale Geschäftsentscheidungen treffen. Von der Personaleinsatzplanung und Portfolio-Optimierung bis hin zur Gestaltung von Lieferketten und allem, was dazwischen liegt, ermittelt Gurobi optimale Lösungen aus unzähligen Möglichkeiten.

Als Marktführer im Bereich Decision Intelligence bietet Gurobi eine einfach zu integrierende Software mit umfangreichen Funktionen und einem erstklassigen Support mit einer branchenführenden Kundenzufriedenheitsquote von 98 an.

Gurobi wurde 2008 gegründet und ist in Nord- und Südamerika, Europa und Asien aktiv. Die Kunden kommen aus den unterschiedlichsten Branchen. Dazu zählen unter anderem SAP, Air France und die US-amerikanische National Football League. Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.gurobi.com/ oder rufen Sie uns unter +1 713 871 9341 an.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251028529599/de/

Contacts:

Melissa Cifarelli

Matter Communications

(585) 6669511

gurobi@matternow.com