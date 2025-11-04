Advanced Micro Devices (AMD) hat im dritten Quartal die Schätzungen bei Umsatz und Gewinn geschlagen. Doch die Prognose für die Bruttomarge lag nur im Rahmen der Erwartungen. Der Gewinn je Aktie lag im dritten Quartal bei 1,20 Dollar. Die Analysten hatten 1,16 Dollar erwartet. Auch der Umsatz lag über den Erwartungen: 9,25 Milliarden Dollar statt 8,74 Milliarden Dollar. Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um 36 Problem, der Nettogewinn stieg von 771 Millionen Dollar auf 1,24 Milliarden Dollar.Für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
