Advanced Micro Devices (AMD) hat im dritten Quartal die Schätzungen bei Umsatz und Gewinn geschlagen. Doch die Prognose für die Bruttomarge lag nur im Rahmen der Erwartungen. Der Gewinn je Aktie lag im dritten Quartal bei 1,20 Dollar. Die Analysten hatten 1,16 Dollar erwartet. Auch der Umsatz lag über den Erwartungen: 9,25 Milliarden Dollar statt 8,74 Milliarden Dollar. Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um 36 Problem, der Nettogewinn stieg von 771 Millionen Dollar auf 1,24 Milliarden Dollar.Für ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.