Die neuen Funktionen von Quantexa AI bieten Unternehmen und Behörden die zuverlässigen Daten und Kontextinformationen, die für den sicheren, großflächigen und vertrauensvollen Einsatz von agentenbasierter KI erforderlich sind

LONDON, Nov. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- In einem bedeutenden Fortschritt für die Unternehmens-KI hat Quantexa, ein globaler Pionier im Bereich Decision Intelligence, Quantexa AI vorgestellt, die nächste Evolutionsstufe seiner Flaggschiff-Plattform Decision Intelligence, die nun vollständig agentenfähig ist.

Da Unternehmen zunehmend große Sprachmodelle (LLMs) sowie kleinere, speziell entwickelte und domänenspezifisch trainierte Modelle einsetzen, stoßen viele auf eine gemeinsame Einschränkung: Wenn KI mit fragmentierten oder unzuverlässigen Daten interagiert, kann dies zu einer Verstärkung von Ungenauigkeiten, fehlerhaften Entscheidungen und kostspieligen Rückkopplungsschleifen führen. Unabhängig davon, ob allgemeine oder spezialisierte Modelle verwendet werden, können Unternehmen nur dann genaue, nachvollziehbare und überprüfbare Ergebnisse erzielen, wenn die KI auf vertrauenswürdigen, kontextbezogenen Daten basiert, die ein vollständiges Bild des Unternehmens widerspiegeln.

Der sichere Zugriff auf Unternehmensdaten und deren Kontextualisierung für KI hat viele Unternehmen dazu veranlasst, ihre KI-Implementierungen sowie ihre allgemeinen Daten- und Betriebsmodelle zu überdenken. Der Durchbruch von Quantexa AI liegt in seiner Fähigkeit, kontextbezogene Unternehmensdaten zu demokratisieren und operationalisieren, die mithilfe offener Industriestandards bidirektional sowohl mit LLMs als auch mit aufgabenspezifischen Modellen interagieren können.

Diese Innovation ermöglicht es sowohl Menschen als auch KI-Agenten, sich kontextbezogen mit Daten auseinanderzusetzen, indem sie die Schlussfolgerungsfähigkeit von LLMs mit der Präzision spezialisierter Modelle kombinieren, sodass sie in Echtzeit sicher und verantwortungsbewusst handeln und Entscheidungen treffen können. Es stellt die nächste Entwicklungsstufe dar, um Unternehmen dabei zu unterstützen, KI sicher und effektiv zu nutzen, um Kunden besser zu bedienen, Risiken zu minimieren und die betriebliche Effizienz zu steigern.





Bildunterschrift: Quantexa AI verbindet alle Ebenen der Intelligenz, von der grundlegenden Datenvereinheitlichung bis hin zu Schlussfolgerungen und Handlungen, in einer einzigen kontrollierten Umgebung.

Vorstellung von Quantexa AI: Vertrauenswürdig, kontextbezogen und agentenbasiert

Im Gegensatz zu herkömmlichen Analysetools oder Modellplattformen, die isoliert betrieben werden können, verbindet Quantexa AI alle Ebenen der Intelligenz, von der grundlegenden Datenvereinheitlichung bis hin zu Schlussfolgerungen und Maßnahmen, in einer einzigen kontrollierten Umgebung. Quantexa AI nutzt NLP-Pipelines, prädiktive Analysen, graphisches maschinelles Lernen und agentenbasierte KI, um nachvollziehbare Erkenntnisse und vollständig überprüfbare Entscheidungsprozesse zu liefern.

"Die Zukunft erfolgreicher KI-Implementierungen in Unternehmen wird von denjenigen bestimmt werden, die das Datenproblem lösen können", so Vishal Marria, Gründer und CEO von Quantexa. "Unternehmen können keine vertrauenswürdige KI auf fragmentierten Daten aufbauen. Unsere Decision Intelligence Platform bildet die Grundlage dafür, dass KI nicht nur leistungsstark, sondern auch verantwortungsbewusst ist, sich am Kontext orientiert, durchdacht gestaltet und an jedem Entscheidungspunkt nachvollziehbar ist."

Agent Gateway: Einbettung agentenbasierter Systeme in Kontextdaten

Die Entwicklung und Verwaltung agentenbasierter Systeme kann komplex und risikobehaftet sein, wenn die Daten nicht vertrauenswürdig sind. Das neue Agent Gateway von Quantexa begegnet dieser Herausforderung mit einer sicheren Orchestrierungs- und Integrationsschicht, die die Zusammenarbeit zwischen Agenten ermöglicht, Governance durchsetzt und die Erklärbarkeit über verteilte Systeme hinweg gewährleistet.

Unternehmen können LLMs von Anbietern wie OpenAI, Claude, Mistral und Gemini nutzen oder ihre eigenen mitbringen und nahtlos in bestehende Unternehmens-Stacks integrieren. Das Agent Gateway, das auf dem MCP-Server von Quantexa basiert, standardisiert die Interaktion von Agenten mit Unternehmenssystemen und -daten auf sichere Weise und in großem Umfang.

Zu den wichtigsten Funktionen von Agent Gateway gehören:

Ein agnostischer Ansatz, der Daten, Kontext und führende LLMs über eine vertrauenswürdige Plattform miteinander verbindet

Governance, Herkunft und Compliance werden bei jedem Schritt durchgesetzt

Sichere Multi-Agenten-Koordination in großem Maßstab

Unterstützung offener Standards wie MCP und A2A für interoperable, entscheidungsreife Ökosysteme

"Ohne Kontext sind KI-Entscheidungen anfällig", erklärte Dan Higgins, Chief Product Officer bei Quantexa. "Unser Agent Gateway stellt die Verbindung zwischen vertrauenswürdigen Daten und intelligenten Agenten her und ermöglicht es Unternehmen, KI sicher, transparent und in großem Maßstab einzusetzen."

Mit Agent Gateway baut Quantexa auf offenen, standardbasierten Frameworks mit Partnern wie Microsoft, Google, Accenture und KPMG auf, um sicherzustellen, dass Unternehmen KI sicher einsetzen können und über die Bereitstellung von Erkenntnissen hinaus zur Entscheidungsumsetzung gelangen.

Q Assist Workspace: KI, die alle Ihre Daten versteht

Q Assist Workspace baut auf den agentenbasierten Copilot-Funktionen von Quantexa auf, erweitert die für Benutzer verfügbaren Daten und Kontexte und ermöglicht es ihnen, mit ihren Daten zu interagieren und sich von ihnen leiten zu lassen.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

Kontextuelles Verständnis über Daten, Anwendungen und branchenspezifische Anwendungsfälle hinweg

Fundierte, nachvollziehbare und überprüfbare Ergebnisse und Empfehlungen

Nahtlose Integration in Arbeitsabläufe für Untersuchungen, Risikomanagement und Kundenbetreuung





Q Assist macht KI zu einem zuverlässigen Partner, der Menschen dabei unterstützt, schneller zu denken, zu entscheiden und zu handeln - mit Zuversicht und Kontrolle.

Aufbau einer agentenorientierten Zukunft

Diese Plattformverbesserungen markieren die nächste Evolutionsstufe der Decision Intelligence und ermöglichen es Unternehmen, Daten zu demokratisieren, KI zu steuern und messbaren Geschäftswert zu schaffen. Im Jahr 2026 wird Quantexa eine neue Generation von Funktionen für domänenspezifische Agenten einführen, die Finanzkriminalität, Compliance, Kundeninformationen und Aufgaben des öffentlichen Sektors umfassen. Damit wird kontextbezogene Expertise in jede Entscheidung einfließen und die Art und Weise, wie Arbeit erledigt wird, grundlegend verändern.

Verfügbarkeit

Die agentenbasierte Quantexa Decision Intelligence Platform mit Q Assist und Agent Gateway ist ab sofort weltweit verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.quantexa.com/platform/ai-innovation/

Über Quantexa

Quantexa ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Daten, Analysen und KI-Software, das Pionierarbeit im Bereich Decision Intelligence leistet, um Unternehmen dabei zu unterstützen, anhand von Kontextdaten fundierte Entscheidungen zu treffen. Mithilfe der neuesten Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz wandelt unsere Decision Intelligence Platform isolierte Daten in vernetzte, kontextbezogene Erkenntnisse um und unterstützt so den Wandel von einem datengesteuerten zu einem entscheidungsorientierten Unternehmen. Unsere Kunden nutzen die Technologie von Quantexa, um sich zu schützen, zu optimieren und zu wachsen, indem sie komplexe Herausforderungen im gesamten Unternehmen durch modernes Datenmanagement, Kundeninformationen, KYC, Bekämpfung von Finanz- und Wirtschaftskriminalität, Risikomanagement, Betrugsbekämpfung und Sicherheit bewältigen.

Die Quantexa Decision Intelligence-Plattform verbessert die operative Leistung mit über 90 % mehr Genauigkeit und einer 60-mal schnelleren Auflösung des Analysemodells als herkömmliche Ansätze. Eine unabhängig in Auftrag gegebene TEI-Studie von Forrester ergab, dass Kunden über einen Zeitraum von drei Jahren einen ROI von 228 % erzielten. Quantexa wurde im Jahr 2016 gegründet und beschäftigt weltweit über 900 Mitarbeiter sowie mehrere zehntausend Nutzer, die mit Milliarden von Datenpunkten auf der ganzen Welt arbeiten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.quantexa.comoder folgen Sie uns auf LinkedIn.

