Cognizant wird Claude-Modelle und agentenbasierte Tools in Cognizant-Plattformen einsetzen, um Kunden bei der Modernisierung und Skalierung der KI-Einführung zu unterstützen.

Cognizant wird Claude bis zu 350.000 Mitarbeitern in wichtigen Unternehmensfunktionen, im Ingenieurwesen und in Lieferteams zur Verfügung stellen und Claude Code einsetzen, um Codierungsaufgaben, Tests, Dokumentation und DevOps-Workflows zu beschleunigen.. TEANECK, New Jersey, 5. November 2025 /PRNewswire/ -- Cognizant (NASDAQ: CTSH) nutzt nun Claude von Anthropic, eine der weltweit leistungsstärksten Familien großer Sprachmodelle (LLMs), um seinen Unternehmenskunden und internen Teams dabei zu helfen, von KI-Experimenten zu skalierten Geschäftsergebnissen überzugehen. Dabei werden die Modelle der Claude-Familie und agentenbasierte Tools mit den Engineering-Plattformen und Branchen-Blueprints von Cognizant kombiniert, um messbare Ergebnisse auf Unternehmensebene zu erzielen. Cognizant plant, seine Software-Engineering- und Plattformangebote mit den Funktionen von Anthropic - darunter Claude for Enterprise, Claude Code, das Model Context Protocol (MCP) und das Agent SDK - zu synchronisieren, damit Kunden KI in bestehende Daten und Anwendungen integrieren, mehrstufige Arbeitsabläufe unter menschlicher Aufsicht koordinieren und Leistung, Risiken und Ausgaben effektiver verwalten können. Unternehmen, die KI in großem Umfang einsetzen, benötigen Lösungen, die in bestehende Systeme integriert werden können und greifbare Ergebnisse liefern. Cognizant nutzt Claude, um Kunden dabei zu unterstützen, schneller von der Pilotphase zur Produktion überzugehen und KI-Fähigkeiten im gesamten Unternehmen zu skalieren. Cognizant wird Claude auch intern für Mitarbeiter in wichtigen Unternehmensfunktionen, Engineering- und Delivery-Teams bereitstellen, um die Produktivität zu steigern und die KI-Reife voranzutreiben. "Unternehmen gehen über einfache Produktivitätssteigerungen hinaus und bewegen sich in Richtung einer vernetzten, agentenbasierten Zukunft", sagte Ravi Kumar S, CEO von Cognizant. "Durch die Kombination der Claude-Modelle und agentenbasierten Tools von Anthropic mit den Plattformen und der Branchenexpertise von Cognizant werden wir unseren Kunden dabei helfen, die Grundlagen für ein agentenbasiertes Unternehmen zu schaffen, in dem intelligente Systeme mit Menschen zusammenarbeiten, um die Modernisierung, das Engineering und die Transformation der Branche zu beschleunigen. Wir freuen uns ebenso darauf, die Technologie von Anthropic einzusetzen, um diese Transformationsziele intern bei Cognizant voranzutreiben." "Die Kombination aus modernster KI mit fundiertem Fachwissen und Implementierungskompetenzen macht diese Partnerschaft so spannend und wird die KI in Unternehmen definitiv beschleunigen", sagte Paul Smith, Chief Commercial Officer bei Anthropic "Unternehmen benötigen vertrauenswürdige KI, die modernste Leistung mit Sicherheit und Zuverlässigkeit verbindet. Deshalb vertrauen Hunderttausende von Unternehmen auf Claude. Wir demonstrieren dies in großem Maßstab, indem wir Claude für bis zu 350.000 Mitarbeiter von Cognizant einführen und unseren gemeinsamen Kunden dabei helfen, dasselbe zu tun." Zu den ersten Schwerpunktbereichen der Partnerschaft gehören: Produktivität der Softwareentwicklung: Einsatz von Claude und Claude Code mit der Cognizant Flowsource-Plattform zur Beschleunigung von Codierungsaufgaben, Tests, Dokumentation und DevOps-Workflows mit MCP-basiertem Zugriff auf Entwicklertools.

Einsatz von Claude und Claude Code mit der Cognizant Flowsource-Plattform zur Beschleunigung von Codierungsaufgaben, Tests, Dokumentation und DevOps-Workflows mit MCP-basiertem Zugriff auf Entwicklertools. Legacy-Modernisierung : Kombination der Modernisierungs-Frameworks von Cognizant mit den Fähigkeiten von Anthropic zum Verstehen und Transformieren von Code, um die Analyse und Refaktorisierung großer Codebasen zu beschleunigen.

: Kombination der Modernisierungs-Frameworks von Cognizant mit den Fähigkeiten von Anthropic zum Verstehen und Transformieren von Code, um die Analyse und Refaktorisierung großer Codebasen zu beschleunigen. Agentifizierung : Verwendung von Cognizant Neuro ® AI Multi-Agent Orchestration und Anthropic's Agent SDK zur Entwicklung wiederverwendbarer, domänenspezifischer Agenten und Multi-Agent-Systeme, die mit expliziten Richtlinien, Genehmigungen und Human-in-the-Loop-Kontrollen arbeiten.

: Verwendung von Cognizant Neuro AI Multi-Agent Orchestration und Anthropic's Agent SDK zur Entwicklung wiederverwendbarer, domänenspezifischer Agenten und Multi-Agent-Systeme, die mit expliziten Richtlinien, Genehmigungen und Human-in-the-Loop-Kontrollen arbeiten. Branchenlösungen : Entwicklung vertikaler Lösungen, beginnend mit Finanzdienstleistungen, unter Nutzung von Cognizant Agent Foundry mit Claude, um agentenbasierte Workflows in regulierte Unternehmensumgebungen zu integrieren.

: Entwicklung vertikaler Lösungen, beginnend mit Finanzdienstleistungen, unter Nutzung von Cognizant Agent Foundry mit Claude, um agentenbasierte Workflows in regulierte Unternehmensumgebungen zu integrieren. Verantwortliche KI: Weiterentwicklung von Praktiken für die sichere Bereitstellung, Überwachung und den Betrieb in großem Maßstab, abgestimmt auf die Anforderungen der Unternehmensführung und offene Standards wie MCP. Cognizant plant, Kunden durch Workshops, Referenzmuster und Plattformintegrationen unter Verwendung von Claude einzubinden, um Teams dabei zu unterstützen, hochwertige Anwendungsfälle zu identifizieren und diese in die Produktion zu überführen, um messbare Ergebnisse zu erzielen. Informationen zu Cognizant

