Bitcoin-Top wurde wegen Midterm Elections statistisch erreicht?

Die Wahlen in den Vereinigten Staaten haben einen großen Einfluss auf die Finanzmärkte, was vor allem auf die starken Auswirkungen der Politik eines der kapitalstärksten Länder zurückzuführen ist. Daher werden sie von Investoren bei ihren Analysen berücksichtigt. Ebenso ist bei Bitcoin eine Auffälligkeit in den Jahren der Midterm Elections feststellbar. Ob nun schon wirklich das Bitcoin-Top erreicht wurde, wollen wir deshalb in dem folgenden Beitrag näher analysieren.

So wirken sich die Midterm Elections auf den Finanzmarkt aus

Betrachtet man einmal die Kursentwicklung des S&P 500 in den vier Jahren einer US-Regierung, so hat laut RBC Wealth Management das Jahr der Midterm Elections mit einem Plus von 3,8 % am schlechtesten abgeschnitten. Im Unterschied dazu waren es seit 1945 im Post-Election-Jahr 9,2 %, im Pre-Election-Jahr 16,3 % und im Election-Jahr 6,8 %.

Zurückzuführen ist dies auf die politische Unsicherheit aufgrund der Zwischenwahlen. Somit nimmt die Risikoaversion der Anleger tendenziell zu, während sie nach den Wahlen aufgrund der besseren Planbarkeit eher abnimmt und die Kursgewinne deshalb steigen. Dabei ähneln sich die Renditen auch unabhängig von der jeweiligen Partei.

Jahr Kurs am 1. Januar (USD) Kurs am 31. Dezember (USD) Jahresänderung (%) 2014 771,4 320,19 -57,6 2018 13657,2 3742,7 -73,5 2022 47686,81 16547,5 -64,3

Bei Bitcoin war hingegen in den drei Jahren der Midterm Elections immer eine besonders starke Korrektur feststellbar. So war es 2014 ein Verlust in Höhe von -57,6 %, 2018 von -73,5 % und 2022 von -64,3 %. Allerdings heißt eine Korrelation nicht immer unbedingt, dass auch ein Zusammenhang bestehen muss. So haben steigende Eisverkäufe im Sommer etwa keinen direkten Zusammenhang mit einer erhöhten Ertrinkungsgefahr.

Bitcoin wurde in diesen Jahren auch von anderen wichtigen fundamentalen Daten negativ beeinflusst. Im Jahr 2014 waren es etwa die Nachwirkungen des Mt.Gox-Crashs, 2018 das Platzen der ICO-Blase und 2022 der FTX-Kollaps und das globale Tightening. Zudem waren es alles Post-Halving-Phasen, wobei historisch spätestens nach 18 Monaten das Hoch gesehen wurde.

Das macht die nächsten Midterm Elections besonders

Für Bitcoin könnte das Midterm-Election-Jahr dennoch vor allem dieses Mal im Jahr 2026 von größerer Bedeutung sein. Denn die Republikaner haben im Jahr 2024 sowohl das Repräsentantenhaus als auch den Senat gewonnen. Somit ergibt sich eine sogenannte Trifecta, was die Kontrolle des Hauses, des Senats und des Weißen Hauses meint.

Deswegen konnten die Republikaner auch Gesetzes- und Regierungsinitiativen schneller vorantreiben, wie die kryptofreundlichen Vorhaben der Trump-Regierung. All dies sorgte für eine bessere Planbarkeit und ein bullischeres Marktumfeld für Bitcoin. Ebenso rechnet der Krypto-Experte Benjamin Cowen mit Druck auf BTC in dem kommenden Jahr.

BTC is at a critical level.



Multiple closes below the 50W would confirm the top being in as it always has each cycle.



Regardless of whether the top is in, or if we go slightly higher, I still think 2026 will be a bear market, just like all prior midterm years. pic.twitter.com/4T9fAsQchs - Benjamin Cowen (@intocryptoverse) November 4, 2025

Im Gegensatz dazu sind die Demokraten eher kritisch gegenüber Kryptowährungen eingestellt, weshalb sie eine stärkere staatliche Aufsicht fordern, welche wiederum Innovationen und das Wachstum der Branche beeinträchtigen kann. Auch wenn sich einige von ihnen für Kryptos einsetzen, haben andere klarere Gesetzesrahmen wie den CLARITY Act blockiert.

Dennoch werden die Kursgewinne primär von anderen Effekten beeinflusst, wie den Unternehmensgewinnen und der Liquidität. Dies zeigen die Ausnahmen beim S&P 500 wie im Jahr 2011, als die Kursentwicklung flach verlief. Zudem deuten Analysen darauf hin, dass der Einfluss der Wahljahre im 21. Jahrhundert weniger verlässlich wurde. Somit könnte 2026 aufgrund zahlreicher Katalysatoren dennoch deutlich bullischer ausfallen, als die Statistik vermuten lässt.

Darum könnte das Jahr 2026 besonders bullisch für Bitcoin werden

Fundamental kann sich für Bitcoin mit dem Start der schnellsten Skalierungslösung Bitcoin Hyper auch einiges positiv ändern. Denn auf diese Weise soll eine Evolution von einem passiven Wertspeicher zu einem aktiven Asset vollzogen werden, welches von einer Vielzahl neuer Anwendungen genutzt werden kann.

Das Projekt entwickelt, ähnlich wie die Vision des berühmten Bitcoin-Entwicklers Hal Finney, der auch von einigen als Satoshi Nakamoto bezeichnet wird, eine zweite Schicht für das Bitcoin-Ökosystem. Dafür nutzt es die SVM (Solana Virtual Machine) aufgrund der hervorragenden Skalierbarkeit mit Gebühren unter 1 Cent und einer Geschwindigkeit von weniger als 1 Sekunde.

Ein weiterer großer Vorteil ist der Ausbau der Bandbreite, da mithilfe von Hardwarebeschleunigung und paralleler Verarbeitung deutlich mehr Transaktionen als von den meisten anderen Blockchains bewerkstelligt werden können. Gleichzeitig werden die Transaktionen in der Sicherheit der Bitcoin-Basischain verankert, welches die sicherste und liquideste Chain ist.

Mithilfe der hohen Bitcoin-Liquidität kann sich das neuartige Ökosystem auch besonders schnell entwickeln, indem etwa neue Projekte finanziert werden und Liquidität bereitgestellt wird. Dabei würde laut Analysten schon ein kleiner Anteil der Marktkapitalisierung von 1 % zu einem Gewinn für Vorverkaufsinvestoren von rund 100x führen.

Unter anderem sind auf diese Weise zusätzliche Renditen für Bitcoin-Investoren möglich, die über die Kursgewinne hinausgehen. So sind etwa Zinsen für Lending, Gewinnbeteiligungen für DEX-Liquidität und Absicherungen von Immobilieninvestments mit Bitcoin denkbar. Daher könnte Bitcoin Hyper eine besonders hohe Nachfrage verzeichnen.

Somit ist es nicht verwunderlich, dass das Projekt einen der erfolgreichsten Vorverkäufe in diesem Jahr hervorgebracht hat, der mittlerweile schon 25,76 Mio. USD eingenommen hat. Da das Projekt den Nutzen und daher den Wert von BTC erhöht sowie HYPER von allen für die Gebühren benötigt wird, kann er zusammen mit der führenden Kryptowährungen skalieren.

