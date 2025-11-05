Bitcoin fällt auf Oktober-Stand: Diese Länder profitieren noch vom Mining, aber Memecoin löst Probleme

Bitcoin hat zuletzt höhere Verluste erlitten und notiert mittlerweile wieder auf einem Niveau, welches dieser zuletzt am 17. Oktober erreicht hatte. Diese Auswirkungen sind auch bei den Krypto-Minern spürbar, dessen Gewinne auch aufgrund steigender Energiekosten durch die höhere Nachfrage durch künstliche Intelligenzen geschmälert werden.

Im Unterschied dazu hat der neue Memecoin PepeNode (PEPENODE) den Krypto-Mining-Markt mit seinem Mine-to-Earn-Konzept neu erfunden. Dabei wird das Schürfen in ein unterhaltsames Spiel verpackt, bei dem sich die Nutzer weniger Sorgen über die Leistung ihrer Hardware und die Stromkosten machen müssen.

Stattdessen geht es darum, einen Serverraum mit virtuellen Mining-Nodes auszurüsten, womit es vergleichbar mit anderen Simulationsspielen wie Farmville ist. Allerdings können sie trotzdem echte Kryptowährungen wie Pepe und Fartcoin verdienen, mit denen sich wiederum neue Geräte kaufen oder diese aufrüsten lassen, wobei es für höhere Erträge auf eine geeignete Strategie ankommt.

Während des laufenden Vorverkaufs können Interessierte die PEPENODE-Coins noch für einen ermäßigten Preis in Höhe von 0,0011317 USD erwerben. Allerdings wird dieser Verkaufspreis nicht ewig bestehen, da er schon in weniger als 24 Stunden erneut erhöht wird. Daher drängt für Interessierte die Zeit, wenn sie nicht unnötig viel bezahlen wollen.

Bitcoin ist an der Marke von 100.000 USD, während sich Anleger neu ausrichten - Ist ein Moonvember noch möglich?

Zum aktuellen Zeitpunkt verzeichnet Bitcoin massive Verluste und ist unter das Tief aus dem vergangenen Monat gefallen, wobei er aktuell bei einem Preis in Höhe von 100.800 USD gehandelt wird. Daran konnten auch die Zinssenkung am 29. Oktober und die Liquiditätsspritze in Höhe von 29 Mrd. USD am 31. Oktober nichts ändern.

Quelle: Tradingview

Ein Grund für diese Reaktion ist die Unsicherheit über eine Zinssenkung der Fed im Dezember. Denn insbesondere Kryptowährungen sind abhängig von der Geldmenge und profitieren als zyklische Assets in einem Umfeld der lockeren Geldpolitik.

So verlor heute der breite Krypto-Markt 6,19 %, während es bei Bitcoin 6,10 %, bei Ethereum 10,72 %, bei XRP 6,93 %, bei BNB 7,80 % und bei Solana 7,63 % waren. Ebenso hat sich der Crypto Fear & Greed Index mittlerweile wieder in die Zone der extremen Angst bewegt.

Dabei kam es zu einer Liquidation von gehebelten Positionen im Umfang von 1,27 Mrd. USD, was einer der größten Verluste der letzten Woche ist. Dies geschieht dann, wenn die Margin-Trader mit ihren geliehenen Mitteln dazu gezwungen werden, ihre Positionen nach hohen Kursrückgängen zu schließen. Somit wird der Abschwung sogar noch einmal verstärkt.

Trotz dieses düsteren Umfelds gibt es einen Lichtblick. Denn mittlerweile wurden die schwachen Hände zu Monatsbeginn aus dem Markt gedrängt. Daher können die Anleger auch wieder zunehmend Vertrauen gewinnen, sodass der November doch noch zu einem Moonvember werden könnte, worauf viele hoffen.

Krypto-Mining wird aufgrund der Kursrückgänge weniger profitabel

Einige Investoren rechnen nun noch mit weiteren Verlusten für Bitcoin, womit die Miner weiter unter Druck gesetzt werden. Dennoch kann sich die Hashrate nahe ihrem Allzeithoch von 993,81 EH/s halten.

Allerdings erfordert das Krypto-Mining sehr teure Hardware, welche sich viele Kleinanleger nicht leisten können. Ebenso kommt es auf wettbewerbsfähige Strompreise an, was vor allem in Ländern mit exorbitanten Gebühren aufgrund einer Klimapolitik nur schwer erreichbar ist. Denn nicht ohne Grund wandern immer mehr energieintensive Branchen aus Deutschland ab.

In manchen Ländern übersteigen die Energiekosten sogar den Wert eines Bitcoins, sodass das Mining zu einem Verlust führt. So liegen die Kosten für das Schürfen von einem BTC in Irland beispielsweise bei 321.111 USD, womit es der am wenigsten profitable Standort für dieses Geschäft ist, sofern Sie keine Felder mit Solarzellen betreiben.

Quelle: https://nftevening.com/bitcoin-mining-cost/

In den USA, welches das Land mit der höchsten Hashleistung ist, betragen die Kosten für das Schürfen eines Bitcoins hingegen 107.260 USD. Somit haben also selbst große Miner aufgrund des aktuellen Kurses Probleme, Gewinne zu erwirtschaften.

Im Unterschied dazu können in anderen Ländern wie dem Iran Bitcoins für gerade einmal 1.320 USD geschürft werden, während es in Äthiopien 1.909 USD sind. Es sind einige der wenigen Nationen, in denen das Krypto-Mining weiterhin profitabel bleibt. Dafür bestehen in diesen Regionen politische, logistische und regulatorische Risiken.

PepeNode beweist hingegen, dass das Schürfen von Kryptowährungen nicht immer hohe Mindestinvestments oder einen geeigneten Standort benötigt. Stattdessen bietet es einen virtuellen und hardwarefreien Ansatz, womit das Mining wieder so einfach wie zu Beginn wird. Somit wird es zugänglicher und spielerisch gestaltet, während einige der besten Memecoins verdient werden.

PepeNode macht das Mining einfach, unterhaltsam und lohnenswert

In dem virtuellen Krypto-Mining-Spiel von PepeNode kann jeder Kryptowährungen schürfen, womit ein für Memecoins typischer, leichter Einstieg in das Web3 ermöglicht wird, was ihnen neben ihren hohen Renditechancen zu ihrem großen Erfolg verholfen hat.

Somit können sich die Spieler den Erwerb teurer Hardware, die Sorgen um niedrige Strompreise, den Lärm und den Elektrosmog sowie die technologischen Schwierigkeiten und Optimierungsmaßnahmen für eine Wirtschaftlichkeit sparen.

Stattdessen kaufen sie digitale Mining-Rigs in einer spielähnlichen Umgebung, in welcher sie Nodes erwerben, Hardware aufrüsten und ihr Business skalieren. Umso besser die verschiedenartigen Geräte aufeinander abgestimmt werden, umso höher fallen wiederum die Einnahmen aus. Ebenso erklimmen sie somit die Rangliste, um zusätzliche Coins wie Pepe, Fartcoin und weitere zu verdienen.

Dabei unterscheidet sich PepeNode mit seinem Kryptospiel von anderen gescheiterten Play-to-Earn-Projekten. Denn es nutzt eine nachhaltigere Tokenökonomie, bei der 70 % der für Upgrades verwendeten Coins über ein Burning-Verfahren dauerhaft vernichtet werden. Somit wird für eine Deflation gesorgt, die den Wert des Coins langfristig fördert.

Bereits jetzt können die Investoren von PepeNode profitieren, obwohl das Spiel noch nicht gelauncht wurde. Denn die Coins lassen sich in einem Staking-Pool einsetzen, um eine jährliche Rendite in Höhe von 628 % zu erhalten.

Insgesamt sorgt PepeNode dafür, dass das Mining wieder zugänglicher wird. Dieses Mal jedoch virtuell und lohnend für alle, nicht nur für die Unternehmen mit einem hohen Budget und der nötigen Expertise für besondere Kühlungen, Wärmerecycling und Co.

So können Sie PEPENODE-Coins kaufen

Noch haben Sie die Möglichkeit, den anderen Investoren der Kryptobörsen einen Schritt voraus zu sein und frühzeitig in den Innovator zu investieren. Öffnen Sie dafür die Website von PepeNode und zahlen anschließend mit ETH, BNB, USDT (ERC-20 und BEP-20) oder Bankkarte.

Das Team von PepeNode empfiehlt für die Teilnahme an dem Vorverkauf die Nutzung der Best Wallet, welche auch als Super-App und All-in-One-Lösung für die Kryptoindustrie bezeichnet wird sowie besondere Vorteile für Presales offeriert. In dieser finden Sie den Vorverkauf unter "Upcoming Tokens".

Investoren müssen sich weniger Sorgen über den Smart Contract machen, da dieser von den Blockchain-Sicherheitsexperten von Coinsult überprüft wurde.

Folgen Sie PepeNode auch auf X und Telegram, damit Ihnen keine wichtigen Entwicklungen und Ankündigungen entgehen.

Jetzt PepeNode besuchen!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.