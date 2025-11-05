SHANGHAI, Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Tour of Chongming Island 2025, Teil der UCI Women's WorldTour, hat auf Shanghais ökologischer Insel von Weltrang begonnen und bringt Elite-Radfahrerinnen, Amateurfahrerinnen und Fans zu einem dreitägigen Fest des Sports, der Nachhaltigkeit und der lokalen Kultur zusammen.

Das Rennen wird gemeinsam von der Union Cycliste Internationale (UCI), der chinesischen General Administration of Sport und der Shanghai Municipal People's Government veranstaltet und von der Chinese Cycling Association, der Shanghai Sports Administration und der Chongming District People's Government organisiert.

Als einziges mehrtägiges WorldTour-Straßenrennen für Frauen in China reiht es sich neben den bekanntesten Radsport-Events wie der Tour de France, dem Giro d'Italia und der Vuelta a España ein. In diesem Jahr treten 108 Elite-Fahrerinnen aus 18 Teams - fünf WorldTour-Teams, zwei Profi-Teams und 11 kontinentale Teams - auf den malerischen Straßen der Insel gegeneinander an.

Rennen durch Shanghais Umweltparadies

Die Strecke für 2025 erstreckt sich über Chongming und führt durch Feuchtgebiete, Ackerland und Küstenschutzgebiete. Die Fahrerinnen kämpfen nicht nur um den Sieg, sondern genießen auch den ländlichen Charme, die ökologische Vielfalt und den kulturellen Reichtum der Insel - ein lebendiges Beispiel für Chongmings wachsenden Ruf als Umweltinsel von Weltrang.

Die erste Etappe am Dienstag (14. Oktober), die Chongxi-Etappe, führte über 108,6 Kilometer, begann im Chongming New City Park und führte an Sehenswürdigkeiten wie dem Xisha Pearl Lake Scenic Area und Guangming Tianyuan vorbei. Die Etappe umfasste einen Anstieg und zwei Sprintwertungen, die die Ausdauer und Strategie der Fahrerinnen auf die Probe stellten.

Die zweite Etappe am Mittwoch führt 128,6?km in östlicher Richtung durch den Changxing Island Country Park und über die Jangtse-Brücke, bevor das Rennen am Donnerstag mit einem 111,4?km langen Stadtkurs im Zentrum von Chongming endet, der ein rasantes Finale und begeisterte Zuschauer verspricht.

"Seit der Austragung des National Road Cycling Elite Race im Jahr 2003 pflegt Chongming eine enge Verbindung zu diesem Sport", so Lu Chenfei, amtierender Direktor des Bezirks Chongming. "Der Charme und die Freude am Radsport strahlen auf dieser Umweltinsel von Weltrang, die zu einem lebendigen Symbol für das Image von Chongming geworden ist."

Vom Elite-Rennsport zur öffentlichen Teilnahme

Über den professionellen Wettbewerb hinaus gibt es neben dem WorldTour-Rennen eine Reihe von Events, darunter das Yangtze River Delta Road Cycling Elite Race und das Trek100 Chongming Island Open sowie interaktive Aktivitäten wie Online-Challenges und eine "Ride and Travel"-Kurzvideo-Aktion, die das Gemeinschaftsengagement fördern.

Das Trek100 Open am Sonntag lockte fast 1500 Amateure an, die sich auf die gleiche 108,6?km lange Profi-Strecke wagten.

Als eine der weltweit einflussreichsten Charity-Radtouren hat Trek100 seit 1990 über eine halbe Million Teilnehmende aus aller Welt angezogen und seit 36 Jahren gemeinnützige Projekte unterstützt. Nach seinem Debüt in China im Jahr 2016 hat es sich von Shanghai nach Peking, Hangzhou, Dalian, Xi'an, Chengdu, Guangdong und Tangshan ausgeweitet.

Ein Karneval des Radsports und der Kultur

Der Nordplatz des Chongming New City Park verwandelte sich unterdessen in einen lebhaften Fahrradkarneval, der Musik, Kunst und Bewegung miteinander verband. Das Festival wurde am Sonntag mit Live-Auftritten, Drohnenshows und einem Kreativmarkt mit regionalen Spezialitäten, hochwertigem Kaffee und handgefertigtem Kunsthandwerk eröffnet.

Im Mittelpunkt stand die Costume Ride Show, eine Präsentation der Sportlichkeit und Kreativität der Teilnehmenden. Die Teilnehmenden trugen unterschiedliche Kostüme und zeigten den Charme des lokalen Erbes, der Blumenkultur und der Animationsfiguren.

Nächtliche Drohnenvorführungen sorgten für eine überirdische Atmosphäre und projizierten leuchtende Bilder von Feuchtgebieten, Zugvögeln und Glattschweinswalen, die Chongmings unberührte Natur symbolisierten.

"Umwelt + Sport": eine Vision in Bewegung

Chongming strebt mehr als nur die Ausrichtung von Spitzenrennen an und nutzt seine natürliche Landschaft, um nachhaltige Freizeitgestaltung und grünen Tourismus zu fördern und so ein Entwicklungsmodell "Umwelt + Sport" zu gestalten.

Das Sportangebot der Insel wird kontinuierlich erweitert. Chongming wird im Oktober 2026 die UCI-Bahnrad-Weltmeisterschaften ausrichten und künftig Bahn- und Straßenradrennen verbinden.

Darüber hinaus wird Chongming im kommenden Jahr die Golf China Open ausrichten, während bewährte Veranstaltungen wie der Triathlon zurückkehren.

Quelle: The Organizing Committee of UCI Women's WorldTour 2025 - Tour of Chongming Island

Kontaktperson: Frau Wang, Tel.: 86-10-63074558