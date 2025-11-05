TELEO Capital Management, LLC ("TELEO"), eine operativ orientierte Private-Equity-Gesellschaft mit Schwerpunkt auf Investitionen in Unternehmen für Unternehmenssoftware im unteren Mittelstandssegment, gab heute den finalen Abschluss von TELEO Capital II ("Fonds II") bei einer Obergrenze von 350 Millionen US-Dollar an Kapitalzusagen von Limited Partners bekannt. Fonds II war überzeichnet und zog eine vielfältige Gruppe neuer und bestehender institutioneller Investoren an.

TELEO setzt im unteren Mittelstandssegment auf eine bewährte Strategie und nutzt ein großes, zweckorientiertes Team sowie einen wiederholbaren Prozess, um stetig überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Fonds II wird weiterhin den Fokus von TELEO auf den Erwerb geschäftskritischer Softwarebereiche großer Unternehmen richten. TELEO ist ein idealer Partner für große Verkäufer aus dem Unternehmensumfeld, die eine Lösung benötigen, bei der Geschwindigkeit und Transaktionssicherheit, minimales Ablenkungsrisiko nach Abschluss durch Shared-Services-Vereinbarungen sowie das Bekenntnis zum Schutz von Kunden- und Beschäftigtenbeziehungen von entscheidender Bedeutung sind.

"Wir fühlen uns geehrt durch das Vertrauen, das unsere Investoren in uns setzen, und freuen uns darauf, die aktuelle Marktsituation zu nutzen", sagte George Kase, Mitbegründer und Geschäftsführender Gesellschafter bei TELEO.

"Die umfassende Erfahrung unseres Teams im Bereich Software-Ausgliederungen und dessen operative Fähigkeiten versetzen uns in eine ausgezeichnete Wettbewerbsposition in diesem Marktsegment", ergänzte Andres Martinez, Mitbegründer und Geschäftsführender Gesellschafter.

"Mit Fonds II wollen wir unsere Werkzeuge zur Wertschöpfung weiter ausbauen, indem wir Künstliche Intelligenz (KI) im gesamten Portfolio einsetzen. Mit KI sehen wir erhebliche Möglichkeiten zur Kostensenkung in der Produktentwicklung und zu Umsatzwachstum durch eine beschleunigte Markteinführung", sagte Robb Warwick, Mitbegründer und Geschäftsführender Gesellschafter.

Goodwin Procter fungierte als Rechtsberater und Metric Point Capital fungierte als exklusiver Platzierungsberater.

Über TELEO Capital

TELEO Capital ist eine operativ orientierte Private-Equity-Gesellschaft, die in Unternehmen im unteren Mittelstandssegment in den Bereichen Technologie, Gesundheitswesen und Unternehmensdienstleistungen investiert. TELEO unterhält Partnerschaften mit Managementteams, um Wachstum und operative Verbesserungen voranzutreiben, mit Schwerpunkt auf Ausgliederungen, eigentümergeführten Unternehmen sowie leistungsschwachen Vermögenswerten. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Boise, Idaho, mit einem weiteren Büro in Los Angeles, Kalifornien. Weitere Informationen finden Sie auf www.teleocapital.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251104477108/de/

Contacts:

Medien:

TELEO Capital

George Kase

Mitbegründer und Geschäftsführender Gesellschafter

gkase@teleocapital.com

310.425.6133