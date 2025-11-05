Gold fasziniert als knappes und wertbeständiges Gut, doch seine Gewinnung ist oft mit erheblichen ökologischen und sozialen Problemen verbunden. Das Attribut "Nachhaltig" kann also hier nur schwerlich Anwendung finden. Geld hingegen, besonders in Form von Papier- oder Buchgeld, ist immateriell und beruht auf Vertrauen; seine Nachhaltigkeit wird in der Neuzeit durch die Verwendung in ESG-konformen Investitionen definiert. Und diese sind vielfältig! Die EU treibt mit dem "Green Deal" eine umfassende Transformation voran und lenkt Kapital gezielt über Förderprogramme und ESG-Regularien in nachhaltige Technologien und Projekte. Das interessiert vor allem institutionelle Anleger, welche zunehmend Klimarisiken und soziale Verantwortung berücksichtigen müssen, die Mittel fließen hierbei oft in grüne Infrastruktur und technische Innovationsfelder. Private Investoren haben grüne Investments zwar auf dem Radar, hier steht aber die Rendite im Vordergrund. Wir tauchen ein in die Welt der Finanzierer.

