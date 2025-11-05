Neue Daten aus der laufenden FLEX-Studie zeigen den Nutzen realer Belege bei der Personalisierung von Entscheidungen über Chemotherapie und der Verbesserung der Resultate bei Brustkrebs im Frühstadium.

Agendia®, Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich der Präzisionsonkologie für Brustkrebs, gab heute bekannt, dass es beim Brustkrebssymposium (SABCS) 2025, das vom 9. bis zum 12. Dezember in San Antonio, Texas stattfinden wird, neue Ergebnisse aus der laufenden FLEX-Studie (NCT03053193) präsentieren wird.

Das Unternehmen wird fünf Poster vorstellen, die unter der Leitung von Agendia-Forschern und unabhängigen akademischen Kooperationspartnern entstanden sind. Gemeinsam veranschaulichen sie die große klinische Bedeutung der Genexpressionsprofil-Tests MammaPrint BluePrint für die Optimierung von Behandlungsentscheidungen und die Verbesserung der Ergebnisse für Patienten mit Hormonrezeptor-positivem, HER2-negativem (HR+HER2-) Brustkrebs im Frühstadium.

"Wir freuen uns darauf, diese neuen Erkenntnisse aus der FLEX-Studie bekanntzugeben. An der Studie nehmen mehr als 20.000 Personen an 100 Orten auf der ganzen Welt teil. Damit ist sie die größte und vielseitigste, auf realen Belegen basierende Kohortenstudie für Brustkrebs im Frühstadium", sagte William Audeh, M.D., Chief Medical Officer bei Agendia. "Diese Ergebnisse verdeutlichen unsere Bemühungen, robuste klinische Belege in Szenarien zu generieren, die über herkömmliche klinische Studien hinausgehen, um personalisierte Behandlungsentscheidungen für verschiedene Patientenpopulationen und in der täglichen klinischen Praxis zu unterstützen."

Hier finden Sie die vollständige Liste der Abstracts und Poster:

Nach 3,2 Jahren aktualisierte Ergebnisanalyse zum Nutzen von ACT-T nach MammaPrint-Risikoergebnis

Verbessertes 3-Jahres-IDFS bei Anthrazyklin-basierter Therapie für Patienten mit 70-Gene-Signatur Hoch 2, Luminal B, HR+HER2- EBC

Poster PS2-07-03 10. Dez., 17:00-18:30 Vortrag: Joyce O'Shaughnessy

MammaPrint bietet stärkeren prognostischen Nutzen als histologischer Grad

Die Risikoeinstufung "Hoch" im Rahmen der 70-Gene-Signatur bietet einen stärkeren prognostischen Nutzen als der histologische Grad bei HR+HER2- EBC

Poster PS5-04-19 12. Dez., 12:30-14:00 Vortrag: Erin Cobain

Ältere Patientinnen mit aggressivem Brustkrebs könnten von Chemotherapie profitieren

Patientinnen ab 70 mit HR+HER2- und hohem MammaPrint-Risiko profitieren von Chemotherapie

Poster PS3-08-17 11. Dez., 12.30-14:00 Vortrag: Reshma Mahtani

Brustkrebs bei übergewichtigen lateinamerikanischen Patientinnen

Ausgeprägte Immun- und metabolische Profile bei übergewichtigen lateinamerikanischen Brustkrebspatientinnen

Poster PS4-09-09 11. Dez., 17:00-18:30 Vortrag: Marcela Mazo Canola

Erweiterung von Studie an 30.000 Patientinnen zur Verbesserung der Ergebnisse bei Brustkrebs

FLEX: Von der genomischen Profilerstellung zu realen Erkenntnissen bei 30.000 Patientinnen mit Brustkrebs im Frühstadium

Poster PS5-09-19 12. Dez., 12:30-14:00 Vortrag: Linsey P. Gold

Über Agendia

Agendia ist ein führender Anbieter im Bereich der Präzisionsonkologie. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf Brustkrebs im Frühstadium. Die fortschrittlichen Genomanalysen MammaPrint BluePrint des Unternehmens bieten fundierte biologische Erkenntnisse, auf deren Grundlage personalisierte Behandlungsentscheidungen für Patientinnen und ihre Behandlungsteams getroffen werden können. Agendia verfügt über Einrichtungen in Amsterdam und Irvine und arbeitet mit akademischen und kommunalen Krebszentren auf der ganzen Welt zusammen, um durch die bahnbrechende FLEX-Studie (NCT03053193), die weltweit größte Datenbank für Brustkrebs im Frühstadium mit vollständiger Transkriptomik, reale Erkenntnisse zu generieren.

Über MammaPrint

MammaPrint ist ein klinisch validierter genomischer Test, der die Expression von 70 Genen in Brustkrebsgewebe analysiert, um die Wahrscheinlichkeit für Fernmetastasen zu bestimmen. Durch die Einstufung des Risikos in vier Kategorien sehr niedrig, niedrig, hoch 1 und hoch 2 bietet MammaPrint eine stärker personalisierte, datengestützte Orientierungshilfe für die Planung von Chemotherapie und endokriner Therapie.

Über BluePrint

BluePrint ist ein Subtypisierungstest, der die Aktivität von 80 Schlüsselgenen misst, um die treibenden Kräfte hinter dem Tumorwachstum zu identifizieren. Dabei werden Tumore als Luminal-, HER2- oder Basal-Typ klassifiziert. Durch die Definition intrinsischer Subtypen über die herkömmliche Pathologie hinaus bietet BluePrint ein tieferes biologisches Verständnis, sodass die therapeutische Entscheidungsfindung verfeinert und klinische Ergebnisse verbessert werden können.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

