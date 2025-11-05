MANCHESTER/LISSABON (dpa-AFX) - Auf Borussia Dortmund wartet an diesem Mittwoch die bisher größte internationale Prüfung in dieser Saison. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac tritt in der Champions League beim Starensemble von Manchester City an (21.00 Uhr/MEZ, DAZN). Für den BVB kommt es dabei auch zum Wiedersehen mit seinem früheren Stürmer Erling Haaland. Die Borussia hat nach drei Partien sieben Punkte und damit genauso viele wie der englische Gegner.

Deutlich stärker unter Druck steht Bayer Leverkusen. Die Rheinländer haben vor dem Spiel bei Benfica Lissabon erst zwei Zähler auf dem Konto. Zuletzt setzte es ein 2:7 gegen Paris Saint-Germain. Die Partie in der portugiesischen Hauptstadt beginnt ebenfalls um 21 Uhr/MEZ (DAZN)./the/DP/he