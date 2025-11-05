DJ EUREX/DAX-Future im frühen Handel niedriger
DOW JONES--Mit Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Mittwochmorgen. Der aktuelle Kontrakt verliert gegen 06.05 Uhr 86,0 Punkte auf 23.865,0. In den Handel gegangen war er mit 23.905,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.909,0 und das -tief bei 23.656,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 926 Kontrakte.
November 05, 2025 00:06 ET (05:06 GMT)
