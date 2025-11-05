Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 05.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
SuperBuzz explodiert um 20% nach Mega-Deal mit NASDAQ-Werberiesen!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
05.11.2025 06:39 Uhr
264 Leser
Artikel bewerten:
(1)

TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 5. November

DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 5. November 

=== 
*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen RatingDog/S&P Global Oktober 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  52,9 
*** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 2Q 
*** 06:45 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q (10:00 PK) 
*** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 4Q (08:00 Analystenkonferenz; 10:00 BI-PK) 
*** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 3Q (07:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz) 
  07:00 DE/Evotec SE, Ergebnis 9 Monate (14:00 Analystenkonferenz) 
  07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK) 
*** 07:00 AT/Kontron AG, ausführliches Ergebnis 3Q (09:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 3Q 
*** 07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 3Q 
*** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 3Q (08:30 PK) 
  07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 3Q 
  07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 9 Monate 
*** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 3Q 
*** 07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 3Q 
*** 08:00 DE/Auftragseingang September 
     saisonbereinigt 
     PROGNOSE: +0,5% gg Vm 
     zuvor:  -0,8% gg Vm 
*** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe September 
  08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich August 
*** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 3Q 
*** 08:45 FR/Industrieproduktion September 
     PROGNOSE: +0,2% gg Vm 
     zuvor:  -0,7% gg Vm 
*** 09:30 SE/Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
     Reposatz 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  1,75% 
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober 
     PROGNOSE: 53,0 
     zuvor:  52,5 
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Oktober 
     PROGNOSE:  47,1 
     1. Veröff.: 47,1 
     zuvor:   48,5 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE:  46,8 
     1. Veröff.: 46,8 
     zuvor:   48,1 
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Oktober 
     PROGNOSE:  54,5 
     1. Veröff.: 54,5 
     zuvor:   51,5 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE:  53,8 
     1. Veröff.: 53,8 
     zuvor:   52,0 
*** 10:00 NL/Qiagen NV, Pk zum Ergebnis 3Q (Analysten-Call 15:30) 3Q 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (2. Veröffentlichung) Oktober 
     PROGNOSE:  52,6 
     1. Veröff.: 52,6 
     zuvor:   51,3 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE:  52,2 
     1. Veröff.: 52,2 
     zuvor:   51,2 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) Oktober 
     PROGNOSE:  k.A. 
     1. Veröff.: 51,1 
     zuvor:   50,8 
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise September 
     Eurozone 
     PROGNOSE: -0,2% gg Vm/-0,2% gg Vj 
     zuvor:  -0,3% gg Vm/-0,6% gg Vj 
*** 11:00 FR/EZB-Ratsmitglieder Nagel und Villeroy de Galhau, Fireside Chat 
  11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Mai 2041 
     im Volumen von 1 Mrd EUR 
     Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Juli 2044 
     im Volumen von 1 Mrd EUR 
*** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 3Q 
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober 
     Beschäftigung privater Sektor 
     PROGNOSE: +22.000 
     zuvor:  -32.000 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Oktober 
     1. Veröff.: 55,2 
     zuvor:   54,2 
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober 
     PROGNOSE: 50,5 
     zuvor:  50,0 
*** 16:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Global Economy Lecture 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen 
     Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 
*** 17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 3Q 
*** 18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 9 Monate 
*** 22:00 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 4Q 
 
***   - US/Bank of America Corp, Investorentag 
    - DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 3Q 
    - NL/KPN NV, Strategie-Update 
    - DE/KBA, Pkw-Neuzulassungen Oktober 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/mgo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2025 00:08 ET (05:08 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.