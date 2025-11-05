EQS-News: Kontron AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Kontron steigert die Gewinnmargen deutlich



9 Monatszahlen: EBITDA klettert auf EUR 194 Mio. (Vj.: 141 Mio.), Konzernergebnis (nach Minderheiten) auf EUR 111 Mio. (Vj.: EUR 62 Mio.)

Operative EBITDA-Marge steigt auf 12,5% (Vj.: 11,7%)

Operativer Cashflow nach 9 Monaten von EUR 49,7 Mio. (Vj.: EUR 2,8 Mio.)

EUR 1.548 Mio. Auftragseingang bei EUR 1.182 Mio. Umsatz, Book-to-Bill von 1,31

Ergebnisprognose für 2025 bestätigt Linz, 05.11.2025: Kontron , ein weltweit führender Anbieter von IoT-Technologie, hat heute die Ergebnisse für die ersten neun Monate im Geschäftsjahr 2025 bekannt gegeben. Damit bestätigt das Unternehmen die am 29. Oktober 2025 vorläufig veröffentlichten Zahlen. Kontron steigerte den Umsatz in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 auf EUR 1.181,9 Mio. (Vj.: EUR 1.207,7 Mio.). Der moderate Rückgang ist auf den Abgang des COM-Geschäfts zurückzuführen. Das EBITDA erreichte im 9-Monatszeitraum 2025 EUR 193,6 Mio. und liegt somit 37% über dem Vorjahreswert von EUR 141,4 Mio., wobei ein Einmaleffekt von rund EUR 46 Mio. enthalten ist. Das Konzernergebnis nach Minderheiten stieg nach neun Monaten im Geschäftsjahr 2025 auf EUR 110,8 Mio. (Vj.: EUR 62,3 Mio.) oder EUR 1,80 je Aktie (Vj.: EUR 1,01). Das Eigenkapital erhöhte sich zum Stichtag 30. September 2025 auf EUR 714,8 Mio. (31. Dezember 2024: EUR 652,3 Mio.), die Eigenkapitalquote verbesserte sich gegenüber dem Bilanzstichtag 2024 auf 40,6 % (31. Dezember 2024: 35,8 %). Der operative Cashflow im 9-Monatszeitraum 2025 betrug EUR 49,7 Mio. (Vj.: EUR 2,8 Mio.). Kontron profitiert von einer anhaltend starken Nachfrage und konnte den hohen Auftragsbestand erneut steigern. Der Auftragsbestand zum 30. September 2025 lag bei EUR 2.444 Mio. (31. Dezember 2024: EUR 2.078 Mio.). Die Projekt-Pipeline hat sich per Ende September 2025 auf EUR 7.802 Mio. (31. Dezember 2024: EUR 6.643 Mio.) erhöht, was das Wachstumspotenzial von Kontron über das Geschäftsjahr 2025 hinaus untermauert. Das Book-to-Bill-Ratio lag in den ersten neun Monaten 2025 bei 1,31 (Vj.: 1,19). Neben der insgesamt erfreulichen operativen Entwicklung zählt die konsequente Umsetzung der hochmargigen Produktstrategie zu den Highlights im Jahr 2025. Trotz des Abgangs von insgesamt rund EUR 250 Mio. Umsatz pro Jahr an niedrigmargigem IT, EMS und COM-Geschäft konnten die Gewinne deutlich gesteigert werden. Im Zuge dieser Strategie hat Kontron das Portfolio gezielt bereinigt, um sich klar auf das Kerngeschäft im Bereich Internet of Things ("IoT") zu fokussieren und sich als der global führende Technologieanbieter zu positionieren. Im Ergebnis konnte in den letzten drei Jahren die Bruttomarge von 34,7% im Jahr 2022 auf 41,7% im Jahr 2025 und sogar 43,4% im 3.Quartal 2025 gesteigert werden basierend auf dem starken Wachstum im hochmargigem Segment Software und Solutions. Die Dynamik beim Auftragseingang ist weiterhin hoch. Insbesondere in den Bereichen Bahninfrastruktur, Defense und Aerospace ist eine starke Nachfrage zu verzeichnen. Im Bereich Hochgeschwindigkeitszüge verzeichnete Kontron im Jahr 2025 bereits über EUR 300 Mio. an Neuaufträgen, wobei sich die starke technologische Stellung beim zukünftigen FRMCS-Bahnstandard als entscheidender Erfolgsfaktor erweist. Im Defense-Sektor hat vor allem die Nachfrage nach Datenkommunikations- und Verschlüsselungstechnologien stark zugenommen. Mit dem Betriebssystem Kontron-OS, das speziell auf Cybersecurity ausgerichtet ist, hat Kontron als erster Anbieter CRA (Cyber Resiliance Act) kompatible IoT-Lösungen mit KI-Unterstützung vorgestellt. "Vor dem Hintergrund der erfolgreichen Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2025, des hohen Auftragsbestands sowie der robusten Nachfrage blickt Kontron zuversichtlich auf den weiteren Jahresverlauf und über das Geschäftsjahr 2025 hinaus." Sagt Hannes Niederhauser CEO von Kontron. Wie im Zuge der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen am 29. Oktober 2025 kommuniziert wird der Umsatz für das Gesamtjahr 2025 durch den Wegfall des COM, EMS und IT-Geschäfts und die Fokussierung auf margenstärkeres Geschäft bei EUR 1,7 Mrd. erwartet. Das EBITDA erwartet Kontron unverändert bei rund EUR 270 Mio. Dies beinhaltet rund EUR 220 Mio. operatives EBITDA sowie den Einmalertrag aus der Portfoliobereinigung. Der 9-Monatsbericht steht unter www.kontron.com zur Verfügung.

Über Kontron Die Kontron AG ( www.kontron.com , ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) ist ein führendes IoT-Technologieunternehmen. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Kontron Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen dabei, mit intelligenten Lösungen wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Von automatisierten industriellen Abläufen, intelligenterem und sicherem Transportwesen bis hin zu fortschrittlichen Kommunikations-, Konnektivitäts-, Medizin- und Energielösungen bietet das Unternehmen seinen Kunden wertschöpfende Technologien. Kontron beschäftigt rund 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern weltweit und ist im SDAX® sowie TecDAX® der Deutschen Börse gelistet. Folgen Sie Kontron: Kontron auf LinkedIn

Aktuelle Informationen zu Kontron finden Sie auch im offiziellen Blog Medienkontakte Leon-Philipp Kleiss Kontron AG - Investor Relations Tel: ++43 732 7664 153 ir@kontron.com Alexandra Kentros Kontron AG - Communications Tel: +49 151 151 9388 149 group-pr@kontron.com Copyright © 2024 Kontron. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken und haben keine rechtliche Verbindlichkeit. Die Informationen wurden sorgfältig gepru¨ft und sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden. Es wird jedoch keine Verantwortung fu¨r Ungenauigkeiten u¨bernommen.



