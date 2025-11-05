KCAS Bio, ein führendes Auftragsforschungsunternehmen (CRO), das sich auf umfassende bioanalytische und Biomarker-Dienstleistungen spezialisiert hat, freut sich, die Ernennung von Dr. Paul Kirchgraber und Kurt Doyle in seinen Vorstand bekannt zu geben. Ihre Ernennung ist ein wichtiger Meilenstein für das weitere Wachstum und die strategische Entwicklung von KCAS Bio in der globalen Life-Sciences-Branche. KCAS Bio hat seinen Hauptsitz in der Metropolregion Kansas City, Kansas, und verfügt über Standorte im Großraum Philadelphia, in Lyon, Frankreich, sowie über eine Partnerschaft in Melbourne, Australien. Das Unternehmen wird von Vitruvian Partners unterstützt, einer der weltweit führenden wachstumsorientierten Investmentfirmen.

Dr. Paul Kirchgraber verfügt über jahrzehntelange Führungserfahrung in der klinischen Forschung und im Laborbetrieb. Er war Executive Vice President und CEO von Covance, der Arzneimittelentwicklungsabteilung von Labcorp, wo er globale Teams in der Entwicklung von Arzneimitteln und Medizinprodukten in über 60 Ländern leitete. Dr. Kirchgraber verfügt über Erfahrung in der Leitung globaler präklinischer, zentraler und bioanalytischer Labore sowie in der Durchführung klinischer Dienstleistungen der Phasen I bis IV. Außerdem war er Vorsitzender der Association of Clinical Research Organizations. Seine Fachkenntnisse in Labormedizin und strategischem Betrieb werden maßgeblich zur Steuerung der wissenschaftlichen und geschäftlichen Initiativen von KCAS Bio beitragen.

Kurt Doyle ist ein erfahrener Manager mit fundierten Kenntnissen in den Bereichen Geschäftsstrategie und Geschäftsentwicklung in der Pharma- und Biotech-Branche. Er war 26 Jahre lang bei IQVIA tätig, zuletzt als Senior Vice President Large Pharma and Specialty Services, wo er das Wachstum durch Kundenbindung, operative Exzellenz und strategische Partnerschaften vorantrieb. Die Kenntnisse von Kurt Doyle über Marktdynamiken und Kundenbedürfnisse werden die Mission von KCAS Bio unterstützen, hochwertige, kundenorientierte Lösungen für den gesamten Prozess der Arzneimittelentwicklung anzubieten.

"Wir freuen uns sehr, Paul und Kurt in unserem Vorstand willkommen zu heißen", sagte John Bucksath, CEO von KCAS Bio. "Ihre kombinierte Erfahrung und Führungsstärke werden von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unsere Kompetenzen weiter ausbauen und unseren Kunden innovative Lösungen anbieten. Ihre strategische Vision passt perfekt zu unserem Engagement für wissenschaftliche Exzellenz und operative Exzellenz."

Sophie Bower-Straziota, Partnerin bei Vitruvian Partners, kommentierte: "KCAS Bio ist seit unserer Unterstützung von John und seinem Team enorm gewachsen. Wir freuen uns sehr, Paul und Kurt im Vorstand willkommen zu heißen, um die weitere Expansion von KCAS Bio bei der Unterstützung der weltweit größten Pharmaunternehmen und Biotech-Firmen bei der Beschleunigung der Markteinführung ihrer wertvollsten Therapeutika zu unterstützen."

Die Ernennungen von Dr. Kirchgraber und Herrn Doyle spiegeln das Engagement von KCAS Bio wider, ein erstklassiges Führungsteam aufzubauen, um seine Mission zu unterstützen, lebensverändernde Therapien schneller auf den Markt zu bringen.

Weitere Informationen:

Über KCAS Bio - KCAS Bio ist ein weltweit führendes Auftragsforschungsunternehmen, das umfassende GLP-konforme bioanalytische und Biomarker-Entwicklungstests für die Biopharmaindustrie anbietet. Das Unternehmen bietet eine vollständige Palette bioanalytischer Dienstleistungen von der Unterstützung in der frühen Forschungsphase bis zur Zulassung neuer Produkte und verfügt über marktführende Expertise in den Bereichen biologische (große Moleküle) und synthetische (kleine Moleküle) Arzneimittelkandidaten. Die Investitionen von Vitruvian haben KCAS Bio in die Lage versetzt, seine Aktivitäten an allen Standorten weltweit weiter auszubauen, weiterhin schnell Spitzenkräfte aus dem wissenschaftlichen Bereich einzustellen, sich auf einen hervorragenden Kundenservice zu konzentrieren und die Internationalisierung unter anderem durch Akquisitionen voranzutreiben. KCAS Bio hat seinen Hauptsitz in Olathe, Kansas, und beschäftigt rund 380 Mitarbeiter. Weitere Informationen zu KCAS Bio finden Sie unter www.kcasbio.com.

Über Vitruvian - Vitruvian Partners ist ein globaler, auf Wachstum ausgerichteter Investor mit Niederlassungen in London, Miami, San Francisco, Stockholm, München, Madrid, Luxemburg, Mumbai, Singapur und Shanghai. Vitruvian konzentriert sich auf dynamische Situationen, die durch schnelles Wachstum und Veränderungen in kapitalarmen Branchen gekennzeichnet sind. Vitruvian verfügt über aktive Fonds im Wert von über 20 Milliarden US-Dollar, mit denen viele führende Unternehmen ihrer Branche unterstützt wurden, darunter Just Eat, Arrive, Skyscanner, Medison, CRF Health, DeepIntent, Global-e und Darktrace. Weitere Informationen finden Sie unter www.vitruvianpartners.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251028006129/de/

Contacts:

Wenden Sie sich bei Medienanfragen an:

Media Relations

KCAS Bio

Telefon: (913) 248-3000

E-Mail: pressrelease@kcasbio.com

Website: https://www.kcasbio.com