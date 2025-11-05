Die Modewelt zeigt sich begeistert von den neuen Kreationen der Luxusmarken - und die Börsenwelt von den wieder steigenden Umsatz- und Gewinnzahlen. Fünf Aktien der Branche, bei denen sich Anleger den Turnaround nicht entgehen lassen sollten. Nach Jahren der Zurückhaltung erlebt die Luxusbranche ihr großes Comeback. Kreativität, Exklusivität und Traditionsbewusstsein verschmelzen wieder zu einer Erfolgsformel, die Modemagazine ebenso begeistert wie ...

