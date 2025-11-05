© Foto: Dall-E

Jefferies erklärt Broadcom zum neuen Favoriten im KI-Sektor und sieht enormes Wachstumspotenzial durch die steigende Nachfrage großer Tech-Konzerne.Der US-Chiphersteller Broadcom gilt laut einer aktuellen Analyse der Investmentbank Jefferies als einer der größten Profiteure der wachsenden Nachfrage von sogenannten Hyperscalern wie Google, Meta und OpenAI. Die Bank stufte die Aktie erneut mit "Kaufen" ein und bezeichnete sie als Top Pick im Technologiesektor. Gleichzeitig wurde das Kursziel von 415 auf 480 US-Dollar angehoben - ein Aufwärtspotenzial von rund 32 Prozent. "Während Nvidia weiterhin die Führungsrolle innehat und wir dort weiteres Aufwärtspotenzial sehen, bietet Broadcom eine …