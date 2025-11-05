FRANKFURT (dpa-AFX)



DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Die Kursverluste vor allem im Technologiesektor in den USA am Vorabend dürften den deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte belasten. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dax am Mittwoch rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn 0,6 Prozent niedriger auf 23.800 Zähler. Damit verbleibt der Dax unter der Marke von 24.000 Punkten, unter die er am Vortag gerutscht war. Nach dem Handelsschluss hierzulande hatten die US-Börsen am Vorabend die Verluste noch ausgeweitet. Nach ihrem jüngsten Rekordlauf ließen die Anleger in New York und an der Tech-Börse Nasdaq Druck aus dem Kessel. Die Investoren hinterfragten zunehmend die hohen Bewertungen gerade von Technologiewerten, hieß es am Markt. Zuvor hatte das Trendthema Künstliche Intelligenz für viel Kursfantasie gesorgt.

USA: - GEWINNMITNAHMEN - Nach ihrem jüngsten Rekordlauf haben die Anleger an den US-Aktienmärkten am Dienstag Druck aus dem Kessel gelassen. Die Investoren hinterfragten zunehmend die hohen Bewertungen gerade von Technologiewerten, hieß es am Markt. In den vergangenen Tagen hatte das Trendthema Künstliche Intelligenz erneut für viel Kursfantasie gesorgt. Mit den nun einsetzenden Gewinnmitnahmen befürchten Marktbeobachter eine Korrektur. Der Dow Jones Industrial schloss 0,50 Prozent tiefer bei 47.099,01 Punkten. Der S&P 500 verlor 1,05 Prozent auf 6.780,19 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 2,07 Prozent auf 25.435,70 Punkte abwärts. Am Vortag war der technologielastige Index fester in den November gestartet und hatte sich seinem wenige Tage alten Rekordniveau genähert.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Anleger an den Börsen in Japan und Südkorea haben am Mittwoch erneut Kasse gemacht. Nach dem KI-Boom-getriebenen starken Lauf sind viele Unternehmen an der Börse recht hoch bewertet; das schreckt potenzielle neue Aktienkäufer ab und die Anleger, die auf hohen Buchgewinnen sitzen, realisieren diese mittlerweile eher. In Südkorea fiel der Kospi um rund drei Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank kurz vor dem Handelsende um ebenfalls knapp drei Prozent. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen hielt sich besser mit einem Plus von 0,3 Prozent besser, während der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,3 Prozent nachgab.



