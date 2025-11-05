Berlin (ots) -Der größte Publikumspreis der deutschsprachigen Wirtschaft rückt jährlich Unternehmen aller Größen und Branchen ins Rampenlicht, die in ihrem Bereich zukunftsweisend sind. Preisträger 2025 im Segment "Green Innovator des Jahres": Die ennit GmbH aus Kiel für ihre innovativen Rechenzentrumsfläche, die sie in den windCORES verortet hat, einem klimaneutralen Rechenzentrum in einer Windenergieanlage.Die ennit GmbH überzeugte die Wirtschaftsjury mit ihrer ganzheitlichen Strategie zur Förderung von Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz. Als Spezialist für innovative IT-Lösungen basierend auf selbst betriebenen Rechenzentren "hosted in Germany" setzt das Unternehmen Maßstäbe in der Schaffung von Nachhaltigkeit in der IT und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Energiewende. Die Jury hob insbesondere die Kombination aus technologischer Innovation und konsequenter Ausrichtung auf ökologische Verantwortung hervor.Konkret betreibt der Kieler IT-Dienstleister ennit ein Rechenzentrum in den windCORES, dem weltweit einzigen Data Center, das in einem Windrad installiert ist. Das Rechenzentrum powered by windCORES nutzt die vorhandene Infrastruktur optimal. Das Konzept, das von der WestfalenWIND IT GmbH & Co. KG aus Paderborn entwickelt wurde und betrieben wird, ermöglicht die Versorgung mit nachhaltig erzeugtem Strom aus der Windenergieanlage vor Ort. Diese innovative Integration nutzt zudem vorhandene Gebäude- und Infrastrukturen und minimiert den ökologischen Fußabdruck deutlich.Verantwortungsvolle Unternehmensführung setzt auf hohen FrauenanteilDie Wirtschaftsjury betonte in ihrer Begründung die Vorbildfunktion der ennit GmbH für andere Unternehmen, die vor ähnlichen Herausforderungen im Bereich Nachhaltigkeit stehen. Das Unternehmen demonstriere eindrucksvoll, wie technologische Innovationen mit einer verantwortungsvollen Unternehmensführung verbunden werden können, um langfristige ökologische und ökonomische Vorteile zu erzielen.Geschäftsführerin Heike Leise, die die Rechenzentrums- und IT-Sparte der TNG Glasfaser GmbH-Gruppe verantwortet, setzt dazu auf eine umfassende Innovationskultur und diverse Teambildung des Unternehmens. Dazu insbesondere auch ein höheren Frauenanteil in der ansonsten "männerdominierten" IT-Branche.Auszeichnung in BerlinDie ennit GmbH wird auf einem feierlichen Festakt am 14. November (https://www.innovator-des-jahres.com/deutsche-innovationswoche/) in Berlin vor rund 400 Unternehmern ausgezeichnet. Noch bis zu diesem Tag steht das Unternehmen zudem als einer von 20 Innovatoren zur öffentlichen Publikumswahl (https://www.innovator-des-jahres.com/voting/).Mehr Informationen zu ennit: https://ennit.deMehr Informationen zur Auszeichnung: https://www.innovator-des-jahres.com/innovator/ennit-gmbhPressekontakt:Innovator des Jahrespresse@innovator-des-jahres.comTel.: 030 / 700 1656 - 4Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlinwww.innovator-des-jahres.comInnovator des Jahres ist der größte Publikumspreis der deutschsprachigen Wirtschaft und wird seit 2017 verliehen.Original-Content von: IOY Innovator of the Year GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169995/6151668