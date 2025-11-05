The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.11.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.11.2025
ISIN Name
DE000A40ZVG1 BAYWA AG BZR
GB00BMTMCR14 CSI ONE 20/25 MTN
DE000A28ZT71 AGGREGATE 20/25
DE000DFK0DB8 DZ BANK IS.A1471
IT0005142952 MEDIOBCA 15/25 MTN
XS3161792406 ALTICE FRAN. 25/30 REGS
DE000DJ9ASB6 DZ BANK IS.A2832
XS2715278961 STORA ENSO 23/25 MTN
XS1715328768 SWEDISH MATCH 17/25 MTN
US713448FV55 PEPSICO 23/25
XS2391779134 BRIT.AM.TOBA 21/UND.
USG3044DAA49 ENERGEAN 21/27 REGS
DE000DFK0MT1 DZ BANK IS.A1663
XS2405390043 SYDBANK 21/26 FLR MTN
DE000A3KPTS1 AGGREGATE 21/25
CH0140819845 ST.GALLEN, 11-25
US302154BY45 EXP.IMP.BK KOREA 15/25
USU83574AC43 SOTHEBYS 17/25 REGS
USU75000BJ45 ROCHE HLDGS 15/25 REGS
DE000NWB0AC0 NRW.BANK 15/25
US68389XCF06 ORACLE 22/25
US89236TKK06 TOYOTA M.CRD 22/25 MTN
XS2250701997 EASE TR.GLB.20/25
DE000HLB5G78 LB.HESS.THR.CA.TIL.11B/17
DE000DK010T3 DEKA HPF MTN R.2111
XS2393761692 OCADO GRP 21/26 REGS
