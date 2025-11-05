Im Zuge einer größer angelegten Anpassung der Energiepreise hat die EnBW auch neue Ladetarife angekündigt. In zwei der drei Tarifstufen wird das Laden ab Dezember um drei Cent pro Kilowattstunde günstiger, im Top-Tarif sinkt die monatliche Grundgebühr. Wir haben exklusiv alle Details und Tarife! Nachdem im August der Preis für das Ad-hoc-Laden an EnBW-Ladepunkten auf 0,79 €/kWh gesenkt wurde, passt die EnBW zum 1. Dezember auch die Ladepreise in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net