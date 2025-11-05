NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für DWS von 55 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Mandeep Jagpal passte seine Schätzungen am Dienstagabend an die jüngsten Quartalszahlen der Deutsche-Bank-Tochter an. Seine Prognosen für den Vorsteuergewinn steigen bis 2027 im Schnitt um sechs Prozent./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 17:41 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000DWS1007
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 17:41 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000DWS1007
© 2025 dpa-AFX-Analyser