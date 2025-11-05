NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für DWS von 55 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Mandeep Jagpal passte seine Schätzungen am Dienstagabend an die jüngsten Quartalszahlen der Deutsche-Bank-Tochter an. Seine Prognosen für den Vorsteuergewinn steigen bis 2027 im Schnitt um sechs Prozent./rob/ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 17:41 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 00:45 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE000DWS1007

