Das Instrument BYW0 DE000A40ZVG1 BAYWA AG BZR SUBSCRIPTION_RIGHT hat seinen letzten Handelstag am 05.11.2025: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument BYW0 DE000A40ZVG1 BAYWA AG BZR SUBSCRIPTION_RIGHT has its last trading date on 05.11.2025: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
