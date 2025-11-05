ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 05
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)
Final Net Asset Value
FUND NAME
SHARES OUTSTANDING
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
24,592,362.0000
3.5435 USD
IE00BLRPQH31
04 November 2025
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)
Final Net Asset Value
FUND NAME
SHARES OUTSTANDING
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
13,658,091.0000
8.6390 USD
IE00BJXRZJ40
04 November 2025
RIZE ENVT IMPACT 100 ETF
(LEI: 635400T4ONQFN1WX2948)
Final Net Asset Value
FUND NAME
SHARES OUTSTANDING
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE ENVT IMPACT 100 ETF
20,544,995.0000
5.5905 USD
IE00BLRPRR04
04 November 2025
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)
Final Net Asset Value
FUND NAME
SHARES OUTSTANDING
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
306,771.0000
5.8015 USD
IE000RMSPY39
04 November 2025
RIZE USA EN IM UCITS ETF
(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)
Final Net Asset Value
FUND NAME
SHARES OUTSTANDING
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE USA EN IM UCITS ETF
1,650,706.0000
5.9815 USD
IE000PY7F8J9
04 November 2025
RIZE GL SUS INF UCITS ETF
(LEI: 635400MMJMD1KCNSX294)
Final Net Asset Value
FUND NAME
SHARES OUTSTANDING
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE GL SUS INF UCITS ETF
11,162,626.0000
5.8072 USD
IE000QUCVEN9
04 November 2025
ARK INNOVATION UCITS ETF
(LEI: 635400D8PDNDJGYTEJ21)
Final Net Asset Value
FUND NAME
SHARES OUTSTANDING
NAV
ISIN
NAV DATE
ARK INNOVATION UCITS ETF
41,840,348.0000
8.7088 USD
IE000GA3D489
04 November 2025
ARK ART INT & ROB UCITS ETF
(LEI: 635400I2COZBXFRGYG81)
Final Net Asset Value
FUND NAME
SHARES OUTSTANDING
NAV
ISIN
NAV DATE
ARK ART INT&ROB UCITS ETF
33,794,965.0000
10.7830 USD
IE0003A512E4
04 November 2025
ARK GENOMIC REV UCITS ETF
(LEI: 635400VDK3B3D2SSMC21)
Final Net Asset Value
FUND NAME
SHARES OUTSTANDING
NAV
ISIN
NAV DATE
ARK GENOMIC REV UCITS ETF
7,806,854.0000
5.4864 USD
IE000O5M6XO1
04 November 2025
ARK SPACE & DEFENCE INNOVATION UCITS ETF
(LEI: 635400U4KPAB1WDFLX19
Final Net Asset Value
FUND NAME
SHARES OUTSTANDING
NAV
ISIN
NAV DATE
ARK SPACE&DEF INNOVATION
200,000.0000
4.9007 USD
IE000AON7ET1
04 November 2025