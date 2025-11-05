Anzeige
Mittwoch, 05.11.2025
PR Newswire
05.11.2025 08:06 Uhr
ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 05

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF

24,592,362.0000

3.5435 USD

IE00BLRPQH31

04 November 2025


RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF

13,658,091.0000

8.6390 USD

IE00BJXRZJ40

04 November 2025

RIZE ENVT IMPACT 100 ETF

(LEI: 635400T4ONQFN1WX2948)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE ENVT IMPACT 100 ETF

20,544,995.0000

5.5905 USD

IE00BLRPRR04

04 November 2025

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF

306,771.0000

5.8015 USD

IE000RMSPY39

04 November 2025

RIZE USA EN IM UCITS ETF

(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE USA EN IM UCITS ETF

1,650,706.0000

5.9815 USD

IE000PY7F8J9

04 November 2025

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

(LEI: 635400MMJMD1KCNSX294)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

RIZE GL SUS INF UCITS ETF

11,162,626.0000

5.8072 USD

IE000QUCVEN9

04 November 2025

ARK INNOVATION UCITS ETF

(LEI: 635400D8PDNDJGYTEJ21)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

ARK INNOVATION UCITS ETF

41,840,348.0000

8.7088 USD

IE000GA3D489

04 November 2025

ARK ART INT & ROB UCITS ETF

(LEI: 635400I2COZBXFRGYG81)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

ARK ART INT&ROB UCITS ETF

33,794,965.0000

10.7830 USD

IE0003A512E4

04 November 2025

ARK GENOMIC REV UCITS ETF

(LEI: 635400VDK3B3D2SSMC21)

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

ARK GENOMIC REV UCITS ETF

7,806,854.0000

5.4864 USD

IE000O5M6XO1

04 November 2025

ARK SPACE & DEFENCE INNOVATION UCITS ETF

(LEI: 635400U4KPAB1WDFLX19

Final Net Asset Value

FUND NAME

SHARES OUTSTANDING

NAV

ISIN

NAV DATE

ARK SPACE&DEF INNOVATION

200,000.0000

4.9007 USD

IE000AON7ET1

04 November 2025


