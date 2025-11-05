Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 05
[05.11.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|04.11.25
|LU2941599081
|23,962,873.00
|EUR
|0
|244,884,624.73
|10.2193
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|04.11.25
|LU2941599248
|1,630,979.00
|USD
|0
|16,870,308.32
|10.3437
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|04.11.25
|LU2941599834
|838,122.00
|GBP
|0
|8,502,933.06
|10.1452
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|04.11.25
|LU2994520851
|12,294,016.00
|USD
|0
|127,002,322.07
|10.3304
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|04.11.25
|LU2994520935
|1,088,770.00
|USD
|35,000.0000
|11,001,785.27
|10.1048
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|04.11.25
|LU2994521073
|54,970.00
|USD
|0
|560,834.28
|10.2026
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|04.11.25
|LU2994521669
|25,000.00
|GBP
|0
|251,092.71
|10.0437
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|04.11.25
|LU2941599164
|31,844.00
|EUR
|0
|319,133.91
|10.0218
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|04.11.25
|LU2941599594
|10,000.00
|CHF
|0
|99,945.14
|9.9945
