Nordea ICAV ETF - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, November 05
|Name
|Valuation Date
|Ticker
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (Shareclass)
|NAV per Share
|Currency
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|04/11/2025
|BPDU
|IE00060Z4AE1
|94300000.00
|1050230916.18
|11.1371
|USD
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|04/11/2025
|BPDG
|IE00060Z4AE1
|94300000.00
|1050230916.18
|8.5362
|GBP
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|04/11/2025
|BPGG
|IE000ASNLWH9
|197800000.00
|2219917222.35
|8.602
|GBP
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|04/11/2025
|BPGU
|IE000ASNLWH9
|197800000.00
|2219917222.35
|11.223
|USD
