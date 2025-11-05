VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, November 05
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-11-04
|NL0009272749
|3938777.000
|382954333.80
|97.2267
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-11-04
|NL0009272772
|513000.000
|37741023.90
|73.5692
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-11-04
|NL0009272780
|360000.000
|30769116.68
|85.4698
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-11-04
|NL0009690239
|8310404.000
|316207221.47
|38.0496
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-11-04
|NL0009690247
|2598390.000
|44965332.46
|17.3051
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-11-04
|NL0009690254
|2426537.000
|30336229.36
|12.5019
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-11-04
|NL0010273801
|2681000.000
|51394361.72
|19.1698
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-11-04
|NL0010731816
|858000.000
|72923555.55
|84.9925
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-11-04
|NL0011683594
|80700000.000
|3633462382.29
|45.0243
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-11-04
|NL0010408704
|30303010.000
|1102916804.55
|36.3963
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-11-04
|NL0009272764
|318000.000
|20113489.87
|63.2500
