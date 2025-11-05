EQS-News: Future Holdings AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Private Equity

FUTURE - Die führende Bitcoin Treasury Company der Schweiz sichert sich 28 Millionen CHF



05.11.2025 / 08:05 CET/CEST

ZÜRICH, 5. November 2025 /PRNewswire/ -- FUTURE (Future Holdings AG), die führende Schweizer Bitcoin Treasury Company, gibt heute den erfolgreichen Abschluss ihrer strategischen Finanzierungsrunde in Höhe von 28 Millionen CHF bekannt. Die Runde wurde von den Ankerinvestoren Fulgur Ventures, Nakamoto und TOBAM angeführt - einige der etabliertesten Namen an der Schnittstelle zwischen traditioneller Finanzwelt und Bitcoin. Das Unternehmen wird von einem erfahrenen Team geleitet, das Expertise in den Bereichen Bitcoin, Venture Capital, strukturierte Finanzierungen und Kapitalmärkte vereint. Zum Führungsteam gehören Richard Byworth, Chairman und Managing Partner bei Syz Capital, sowie Sebastien Hess, CEO von FUTURE, Fintech- und Bitcoin-Unternehmer und Investor mit Erfahrung bei Rocket Internet und Block Green (unterstützt von Peter Thiel und Coinbase). Unterstützt werden sie von den Mitgründern Marc Syz (CEO Syz Capital), Julian Liniger (CEO Relai) und Adam Back (Erfinder von Hashcash und CEO von Blockstream). "Diese Finanzierungsrunde bringt führende Venture-Investoren zusammen, die unsere Überzeugung in Bitcoin und das starke Team hinter FUTURE teilen", sagte Sebastien Hess, CEO von FUTURE. "Ihr Engagement spiegelt Vertrauen in unsere Umsetzungskraft und unsere Vision wider, Europas führende Bitcoin Treasury Company zu schaffen - eine vertrauenswürdige institutionelle Plattform, die Bitcoin durch finanzielle Disziplin, Technologie und transparente Governance mit globalem Kapital verbindet." "Unsere strategische Positionierung in einem der wichtigsten Finanzzentren Europas, mit einem Basiszins von 0 % und einer Rendite von 0.12 % auf zehnjährige Staatsanleihen, kombiniert mit einem Team von Bitcoinern mit erstklassigen Finanzhintergründen, schafft ein erhebliches Potenzial für eine Bitcoin Treasury Company", erklärte Richard Byworth, Chairman und Mitgründer von FUTURE. "Die Qualität der Investoren in dieser Runde und das starke Interesse trotz des herausfordernden Marktumfelds unterstreichen die Nachfrage nach einem Schweizer BTCTC und zugleich die Qualität unseres handverlesenen Teams." Eine bilanzgetriebene institutionelle Plattform Das Geschäftsmodell von FUTURE basiert auf einer soliden Bitcoin-Bilanz, die die Grundlage sämtlicher Unternehmensaktivitäten bildet. Das integrierte Modell des Unternehmens ist darauf ausgelegt, die institutionelle Bitcoin-Adoption ganzheitlich zu unterstützen: Treasury Operations: Akkumulation, Verwahrung und Verwaltung von Bitcoin als zentrale Bilanzbasis.

Research & Analytics: Erstellung proprietärer Research-Berichte, Marktanalysen und Dashboards für institutionelle Investoren.

Infrastructure & Platform: Entwicklung sicherer, konformer Treasury- und Wallet-Infrastrukturen für institutionelle Bitcoin-Operationen.

"Die Schweiz verfügt über eine lange Tradition in finanzieller Innovation und Vertrauen", sagte Marc Syz, Vice-Chairman von FUTURE. "Es ist an der Zeit, diesen Weg fortzusetzen und im Bereich Bitcoin führend zu werden, indem wir institutionelle Infrastruktur aufbauen, die höchsten globalen Standards entspricht." Über FUTURE Website: [ https://future.holdings ]



