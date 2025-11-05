3 Dividendentitel aus dem Dow Jones auf dem Prüfstand: Die drei US-Konzerne Verizon Communications Inc. (ISIN US92343V1044), Merck & Co. Inc. (ISIN US58933Y1055) und The Coca-Cola Company (ISIN US1912161007) stehen für unterschiedliche Sektoren - Telekommunikation, Pharma und Getränke - und bieten jeweils interessante Wachstumsperspektiven. Im Folgenden werden die aktuellen Geschäftszahlen, Bewertungskennzahlen (KGV) sowie zwei relevante Neuigkeiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE