Trotz Rekordumsatz und starkem Ausblick verlieren Anleger die Nerven. Nach der KI-Euphorie sorgt AMDs Prognose für eine kalte Dusche.Für das dritte Quartal meldete AMD einen bereinigten Gewinn von 1,20 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 9,25 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 36 Prozent im Jahresvergleich. Analysten hatten im Schnitt mit 1,17 US-Dollar Gewinn und 8,74 Milliarden US-Dollar Umsatz gerechnet. Besonders stark war das Rechenzentrumsgeschäft, das um 22 Prozent auf 4,3 Milliarden US-Dollar wuchs, getrieben von der Nachfrage nach den MI300-KI-Beschleunigern und EPYC-Prozessoren. Das Client-Segment, zu dem PC- und Laptop-Chips gehören, legte um 73 Prozent auf 4 Milliarden …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.