© Foto: UnsplashTrotz Rekordumsatz und starkem Ausblick verlieren Anleger die Nerven. Nach der KI-Euphorie sorgt AMDs Prognose für eine kalte Dusche.Für das dritte Quartal meldete AMD einen bereinigten Gewinn von 1,20 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 9,25 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 36 Prozent im Jahresvergleich. Analysten hatten im Schnitt mit 1,17 US-Dollar Gewinn und 8,74 Milliarden US-Dollar Umsatz gerechnet. Besonders stark war das Rechenzentrumsgeschäft, das um 22 Prozent auf 4,3 Milliarden US-Dollar wuchs, getrieben von der Nachfrage nach den MI300-KI-Beschleunigern und EPYC-Prozessoren. Das Client-Segment, zu dem PC- und Laptop-Chips gehören, legte um 73 Prozent auf 4 Milliarden …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE