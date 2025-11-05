ITRS gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Gartner® Magic Quadrant 2025 für die Überwachung der digitalen Nutzererfahrung (Digital Experience Monitoring, DEM) zum zweiten Mal in Folge als Visionär benannt wurde.

ITRS ist ein Pionier im Bereich Echtzeitüberwachung und Beobachtbarkeit für geschäftskritische Branchen. Uptrends, die DEM-Lösung des Unternehmens, ermöglicht Kunden, zuverlässige sowie leistungsstarke digitale Erlebnisse in regulierten und global verteilten Umgebungen bereitzustellen.

"Wir setzen uns eingehend für den Erfolg unserer Kunden ein und sind stolz darauf, zum zweiten Mal in Folge als Visionär benannt worden zu sein", sagte Ryan Terpstra, Geschäftsführer von ITRS. "Digital Experience Monitoring verbindet die Gesundheit von IT-Systemen mit der Zufriedenheit der Endnutzer und versetzt unsere Kunden in die Lage, digitale Produkte auf Weltklasseniveau zu liefern, die Loyalität schaffen, Vertrauen stärken sowie das Unternehmenswachstum fördern."

Komplexität reduzieren, Beobachtbarkeit erweitern: agentengestützte, KI-fähige DEM-Lösung

ITRS integriert agentengestützte KI in seine DEM-Plattform, um Kunden zu helfen, ein ganzheitliches Monitoring einzusetzen und sich im Unternehmensmaßstab schneller anzupassen. Dies minimiert Risiken wie Fehlkonfiguration, blinde Flecken und verzögerte Erkennung in komplexen Umgebungen.

Zusätzlich erweitert ITRS seine Integrationen und Abstimmungen mit OpenTelemetry (OTel) sowie anderen offenen Datenstandards, um DEM-Einblicke in geschäftskritische Leistung in Beobachtbarkeits-Pipelines einzubringen.

Terpstra ergänzte: "Wir richten unseren Fahrplan weiter an den realen Herausforderungen unserer Kunden aus: Anwendungs- und Infrastrukturkomplexität, fragmentierte Telemetriedaten sowie den Bedarf an umfassender und automatisierter Beobachtbarkeit."

Haftungsausschluss von Gartner

Gartner, Magic Quadrant for Digital Experience Monitoring, Padraig Byrne, Pankaj Prasad, Martin Caren, D. B. Cummings, Matt Crossley, Tanmay Bisht, 27. Oktober 2025. Gartner spricht keine Empfehlungen für in seinen Forschungspublikationen dargestellte Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen aus und rät Technologieanwendern nicht dazu, ausschließlich Anbieter mit den höchsten Bewertungen zu wählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Gartner-Forschungsorganisation wieder und sind nicht als Tatsachenaussagen auszulegen. Gartner lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Forschung ab, einschließlich der Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder verbundenen Unternehmen in den USA sowie international. Magic Quadrant ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder verbundenen Unternehmen und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Über ITRS

ITRS bietet Lösungen für Echtzeit-Monitoring, Analytik und Beobachtbarkeit, die Finanzinstitute sowie Unternehmen dabei unterstützen, betriebliche Stabilität, Leistung und Compliance sicherzustellen. Führende Banken sowie internationale Multimarken-Unternehmen vertrauen auf ITRS und können damit Probleme erkennen, diagnostizieren und beheben, bevor sie sich auf Kunden oder das Geschäft auswirken. www.itrsgroup.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

