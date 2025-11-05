Die größte deutsche Airline ist an der Börse im Branchenvergleich zurückgeblieben. Doch seit ein paar Tagen geht es aufwärts. "Attraktive Einstiegsmöglichkeit"Kaufempfehlungen und höhere Kursziele haben der Lufthansa-Aktie zum Wochenauftakt Schub gegeben. Bereits vergangene Woche hatten die Anteilsscheine von positiven Quartalszahlen kräftig profitiert. Von der Schweizer Großbank UBS gab es am Montag eine Kaufempfehlung für die Lufthansa-Aktie bei einem auf 9,50 Euro erhöhten Kursziel. UBS-Analyst ...

