Die Aktie von Heidelberg Materials hat nach einer charttechnisch durchaus gesunden Korrektur in den vergangenen Handelstagen wieder etwas Fahrt aufgenommen. Ob sich der zuletzt positive Trend fortsetzen wird, dürfte sich auch am morgigen Tag entscheiden. Denn dann legt der Baustoffriese seine Zahlen für das dritte Quartal des laufenden Jahres vor. Laut den vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Daten sehen Analysten den Umsatz im dritten Quartal im Schnitt bei knapp 5,9 Milliarden Euro und damit ...

