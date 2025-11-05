DJ Deutscher Auftragseingang im September gestiegen

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Auftragseingang der deutschen Industrie ist im September deutlicher als erwartet gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhten sich die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 1,1 Prozent und lagen kalenderbereinigt um 4,3 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen monatlichen Anstieg um 0,5 Prozent prognostiziert. Der für August vorläufig gemeldete monatliche Rückgang von 0,8 Prozent wurde auf 0,4 Prozent revidiert.

Ohne Großaufträge lagen die Auftragseingänge im September um 1,9 Prozent höher. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich sank der Auftragseingang von Juli bis September um 3,0 Prozent und ohne Großaufträge um 1,5 Prozent.

