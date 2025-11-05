© Foto: Remko de Waal - ANP

Der Taser-Hersteller Axon Enterprise verfehlt seine Gewinnerwartungen für das dritte Quartal - die Aktie stürzt nachbörslich am Dienstag um mehr als 20 Prozent ab. Der Taser-Hersteller Axon Enterprise hat am Dienstag die Gewinnerwartungen der Analysten für das dritte Quartal verfehlt. Grund dafür waren höhere Kosten infolge der Einführung von Zöllen, was die Aktie im nachbörslichen Handel um zeitweise mehr als 20 Prozent einbrechen ließ. Bereits zu Beginn des Jahres hatte das Unternehmen darauf hingewiesen, dass der Zollkonflikt seine Geschäftstätigkeit beeinträchtigen könnte - insbesondere durch Schwierigkeiten bei der Beschaffung importierter Komponenten für seine Produkte sowie durch …