Remagen (ots) -Die Intitative Pro Campus-Presse unterstützt und fördert seit 21 Jahren Zeitungen und Zeitschriften, die von Studierenden für Studierende publiziert werden. Im Rahmen dieses Engagements wird auch für 2025 wieder der Pro Campus-Presse Award ausgeschrieben, der die besten deutschsprachigen Printprodukte prämiert.Die Jury tagt im Frühjahr 2026. Das Preisgeld von insgesamt wieder 5000.- Euro sowie die professionelle Blattkritiken, die mit zum Gewinn gehören, sollen die Redaktionen in Ihrer täglichen Arbeit unterstützen.2024 teilten sich Redaktionen an den Universitäten von Heidelberg, Zürich und Bamberg den Preis.Mitglieder der Jury sind: Christoph Farkas (Chefredakteur bei ZEIT Campus), Robert Hofmann (Freier Journalist), Jörg Howe (Generalbevollmächtigter Globale Kommunikation & Außenbeziehungen Daimler Truck) Hans-Jürgen Jakobs (Senior Editor Handelsblatt), Martina Kix (Ressort Meinung, Spiegel), Georg Meck (Chefredakteur Focus), Philipp von Mettenheim (VON HAVE FEY Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB), Pedro Muñoz (Konzernkommunikation, Nachhaltigkeit & Marke, Deutsche Post DHL Group), Ulric Papendick (Direktor Kölner Journalistenschule), Aycha Riffi (Leitung Grimme-Akademie), Katharina Skibowski (Geschäftsführerin Medienhaus Rommerskirchen), Oliver Wurm (Oliver Wurm Medienbüro) sowie ein/e Vertreter/in der Vorjahresgewinner-Redaktion.Pressekontakt:Katharina Skibowski+49 (0) 2228 931 121+49 (0) 2228 931 135info@procampuspresse.deOriginal-Content von: Pro Campus-Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119440/6151722