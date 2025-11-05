Über 120 weltweit führende Persönlichkeiten werden sich im November dieses Jahres in Riad zum ersten TOURISE-Gipfel versammeln, dem größten branchenübergreifenden Treffen, das alle Industriezweige umfasst, die vom Billionen-Dollar-Tourismussektor profitieren.

Vertreter aus den Bereichen Sport, Unterhaltung, Medien, Transport und Luftfahrt sowie aus Regierung, Wirtschaft und gemeinnützigen Organisationen werden sich Expedia, Google, Amadeus, Accor, Nikki Beach, Red Sea Global, Certares und dem Public Investment Fund (PIF) anschließen.

Von Headline-Panels und visionären Keynotes bis hin zu Kamingesprächen und immersiven Sessions wird TOURISE die Kräfte beleuchten, die den globalen Tourismus verändern, sowie die Ideen, die die Zukunft des Tourismus prägen werden.

Machen Sie sich bereit, Zeuge eines historischen Ereignisses zu werden. An drei spannenden Tagen werden auf zwei dynamischen Bühnen mehr als 120 der weltweit einflussreichsten Visionäre, Veränderer und Branchenpioniere beim ersten TOURISE Summit zusammenkommen der mutigsten globalen Plattform, die Regierungen, Unternehmen, Investoren und Innovatoren unter einem Dach vereint, um die Billionen-Dollar-Tourismusbranche neu zu gestalten.

A New Era Begins: Visionaries Unite to Shape the Next 50 Years of Tourism at TOURISE

In einer Welt, die mit Fragmentierung und Unsicherheit zu kämpfen hat, erweist sich TOURISE als der ultimative Katalysator für transformative Zusammenarbeit und entschlossenes Handeln. Dies ist nicht nur ein Gipfeltreffen es ist eine Bewegung. Eine ganzjährige globale Plattform, auf der mutige Ideen zu realen Lösungen werden und die Zukunft des Tourismus gestaltet wird.

Seine Exzellenz Ahmed Al-Khateeb, Minister für Tourismus von Saudi-Arabien und Vorsitzender von TOURISE, erklärte: "TOURISE ist der Ort, an dem sich die vielfältigsten und einflussreichsten Stimmen der Welt vereinen Führungskräfte und Innovatoren aus dem öffentlichen und privaten Sektor aus allen Branchen, die von der wirtschaftlichen Kraft des Tourismus betroffen sind. Dieser Gipfel dient als Plattform für bahnbrechende Ideen und mutige Lösungen, die unsere Branche voranbringen werden. Mit einer außergewöhnlichen Auswahl an Referenten möchten wir Diskussionen anregen, die zum Handeln inspirieren und ein integrativeres, widerstandsfähigeres und zukunftsfähiges Tourismus-Ökosystem gestalten."

Die TOURISE 2025 bietet Ihnen einen Platz in der ersten Reihe, um die Zukunft zu erleben. Hier treffen öffentlicher und privater Sektor, Technologie, Finanzen, Kultur und Nachhaltigkeit aufeinander, um die Regeln des globalen Tourismus für das nächste halbe Jahrhundert neu zu definieren.

Lernen Sie die Referenten kennen:

S.E. Yasir Al-Rumayyan, Gouverneur, PIF Saudi-Arabien

Ariane Gorin, CEO, Expedia

Ambassador Patricia Espinosa, Gründerin, onepoint5

Gloria Guevara, Interim CEO, World Travel Tourism Council

Shaikha Nasser Al Nowais, designierte Generalsekretärin der UN-Organisation für Tourismus

Luis Maroto, CEO, Amadeus

Francis Suarez, Bürgermeister, Miami

Paul Griffiths, CEO, Dubai Airports

Lucia Penrod, Mitbegründerin und Inhaberin von Nikki Beach

Sébastien Bazin, CEO, Accor

Eduardo Santander, CEO, European Travel Commission (ETC)

Harvey Goldsmith CBE, Gründer von Nvisible Productions

Jean-Marie Tritant, CEO, Unibail-Rodamco-Westfield

Patrick Chalhoub, Executive Chairman, Chalhoub Group

Sir Ben Elliot, CEO und Mitbegründer von Quintessentially Hawthorn Advisors

Thomas Woldbye, CEO, Heathrow Airport

Paolo Barletta, CEO, Arsenale Group

Greg O'Hara, Gründer und Senior Managing Director, Certares

Martin Nydegger, CEO, Visit Switzerland

Steve Hafner, Mitbegründer und CEO von Kayak.com

Abdullah Aldawood, Managing Director, Qiddiya Investment Company

David Woessner, Mitbegründer und Partner, FutureOf

Fettah Tamince, Gründer und Chairman von Rixos Hotels

Manfredi Lefebvre d'Ovidio, Chairman des WTTC, Co-Chairman von Abercrombie Kent und Chairman der Heritage Group

Christie Travers-Smith, Director für strategische Partnerschaften in EMEA, Google Inc.

Die vollständige Liste der angesehenen Referenten finden Sie unter TOURISE.com/speakers

Wichtige Veranstaltungen, die Sie nicht verpassen sollten:

Das vollständige Programm mit zahlreichen Aktivitäten, darunter exklusive Erlebnisse, ist nun auf TOURISE.com und in der TOURISE-App für Gäste verfügbar.

FIRESIDE CHAT: The Next Chapter Of Tourism

Zwei weltweit führende Persönlichkeiten der Tourismusbranche, Gloria Guevara, Interim-CEO des WTTC, und Shaikha Nasser Al Nowais, designierte Generalsekretärin der UN-Tourismusorganisation, werden über den Einfluss der Branche und die Notwendigkeit der Zusammenarbeit und gemeinsamer Ziele diskutieren, um die Branche für die kommenden Jahrzehnte zu stärken.

PANEL: Digitizing the Expected, Humanizing the Unexpected

Mit Luis Maroto (Amadeus), Paul Griffiths (Dubai Airports) und Steve Hafner (Kayak.com). Entdecken Sie, wie KI und Automatisierung für nahtloses Reisen sorgen doch es sind Empathie und menschliche Beziehungen, die bleibende Eindrücke hinterlassen.

ICON TALK: Stories Stakes Behind the Curtain

Harvey Goldsmith CBE (Nvisible Productions) berichtet über fünf Jahrzehnte, in denen er die globale Unterhaltungsbranche geprägt hat, und deren bedeutenden Einfluss auf den Tourismus.

FIRESIDE CHAT: Betting on the Long Game

S.E. Yasir Al-Rumayyan (Gouverneur des PIF) teilt seine Erkenntnisse darüber, wie man die richtigen Entscheidungen trifft, Innovationen in großem Maßstab vorantreibt und die Grundlagen für eine widerstandsfähigere, dynamischere Weltwirtschaft schafft.

Sind Sie bereit, Teil des Aufstiegs zu sein?

Das vollständige Programm, exklusive Erlebnisse und Anmeldungsdetails sind jetzt unter www.TOURISE.com und in der TOURISE-App für Gäste verfügbar. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, sich den weltweit einflussreichsten Köpfen der Tourismusbranche anzuschließen und die nächsten 50 Jahre des Tourismus mitzugestalten.

Die Plätze sind begrenzt. Bitte registrieren Sie sich unter TOURISE.com, um teilzunehmen.

Für Medienanfragen, einschließlich Interviewanfragen mit Referenten und der TOURISE-Leitung, wenden Sie sich bitte an: MEDIA@TOURISE.com

Über die TOURISE

Die TOURISE ist die weltweit führende Plattform, die neue Horizonte für den globalen Tourismus eröffnet.

Unter der Schirmherrschaft des saudischen Tourismusministeriums und mit Unterstützung der saudischen Tourismusbehörde findet vom 11. bis 13. November 2025 in Riad, Saudi-Arabien, der erste TOURISE-Gipfel statt. Die Veranstaltung wird Visionäre aus Politik, Wirtschaft, Investment, Tourismus und Technologie zusammenbringen, um transformative Vereinbarungen voranzutreiben und wirkungsvolle Initiativen zu entwickeln, die die Zukunft der globalen Tourismusbranche neu definieren.

Die TOURISE gewährleistet eine weltweite Beteiligung und bietet gleichzeitig Zugang zu Entscheidungsträgern, die die Entwicklung der Branche prägen. Nach dem Summit wird TOURISE als ganzjährige Plattform fortgesetzt, auf der mutige Ideen in reale Lösungen umgesetzt werden.

Hier werden die nächsten 50 Jahre des Tourismus gestaltet. Gemeinsam sind wir unaufhaltsam.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.tourise.com

