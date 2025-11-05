Dortmund/Köln/Mannheim/München (ots) -Der unabhängige Verein Total E-Quality zeichnete die Continentale zum vierten Mal in Folge mit dem Prädikat für Gleichstellung von Frauen und Männern aus. Zum Versicherungsverbund gehören die Continentale- sowie die EUROPA-Unternehmen und die Mannheimer. Das Total E-Quality-Prädikat gilt für drei Jahre. Eine weitere Auszeichnung erhielt die Continentale bei einer bundesweiten Umfrage zu Deutschlands bestem Arbeitgeber 2025. Die Untersuchung bescheinigt der Continentale eine hohe Attraktivität als Arbeitgeber.Respekt, Wertschätzung und individuelle Förderung"Gleichstellung ist ein fundamentaler Wert in unserer Unternehmenspolitik. Auch unsere Qualifizierungsangebote spielen dabei eine große Rolle", betont Alf N. Schlegel, Vorstand Personal. "Unser Verbund zeichnet sich durch Respekt, Wertschätzung und individuelle Förderung aus. Die Jury sieht das genauso - das bestätigt unsere Ausrichtung."So fördert der Versicherer TalenteChancengleichheit ist ein zentraler Bestandteil der Personalstrategie des Continentale Versicherungsverbunds. Sie ist in Leitbildern wie dem Verhaltenskodex, dem unternehmensweiten Selbstverständnis sowie im Compliance-Management-System (CMS) fest verankert und strukturell abgesichert. Eine verpflichtende Potenzialanalyse bei der Auswahl von Führungskräften, faire Entgeltregelungen und neu entwickelte Nachwuchsförderungsprogramme unterstützen eine faire und chancengerechte Personalentwicklung, die allen Mitarbeitenden unabhängig von Funktion oder persönlichem Hintergrund offensteht.Breites Angebot zur WeiterentwicklungMit einem breit aufgestellten Personalentwicklungsangebot unterstützt der Continentale Versicherungsverbund darüber hinaus die individuelle Entwicklung seiner Mitarbeitenden.Ein spezieller Orientierungsworkshop hilft ihnen dabei, ihre persönliche Motivation für Führungsaufgaben realistisch einzuschätzen. Eine individuelle Analyse unterstützt anschließend dabei, Führungspotenzial zu identifizieren und zu fördern. "Wir verankern Chancengleichheit nicht nur strukturell, sondern auch kulturell. Respekt, Wertschätzung und individuelle Förderung bilden die Grundlage einer Arbeitsumgebung, in der Vielfalt als Stärke verstanden und gelebt wird", so Vânia de Souza Kloppenburg, Leiterin Personalqualifizierung im Versicherungsverbund.Hohe Attraktivität als ArbeitgeberAll diese Faktoren spielten auch bei der Suche nach Deutschlands bestem Arbeitgeber eine Rolle. Die Untersuchung führte die Rating- und Rankingagentur ServiceValue in Zusammenarbeit mit "Die Welt" durch. Sie attestierte der Continentale eine hohe Attraktivität.Online-StellenbörseAktuell beschäftigt der Continentale Versicherungsverbund rund 4.300 Mitarbeitende. 53 Prozent der Stellen sind mit Frauen besetzt. Allen Angestellten ermöglichen flexible Arbeitszeiten, Homeoffice sowie der Verzicht auf Kern- und Mindestarbeitszeiten einen sehr guten Ausgleich zwischen Beruf und Privatleben. Aktuelle Stellenangebote finden Interessierte auf www.continentale.de/karriere-stellenboerse.Über den Continentale Versicherungsverbund auf GegenseitigkeitIm Continentale Versicherungsverbund haben sich starke Partner zusammengeschlossen: Die Continentale Versicherung bietet privaten und gewerblichen Kunden modernen Schutz aus einer Hand. Die Mannheimer Versicherung ist auf maßgeschneiderte Lösungen für anspruchsvolle Privatkunden und das mittelständische Gewerbe spezialisiert. Abgerundet wird das Angebot durch die Direktversicherer EUROPA-Versicherungen.Das Handeln des Verbundes ist geprägt vom Gedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit. Im Mittelpunkt stehen die Bedürfnisse der Kunden, Vertriebspartner und Mitarbeiter. Oberster Grundsatz der Unternehmen ist es, seriös, vorausschauend und partnerschaftlich zu agieren. Das Ergebnis sind aufrichtige, oftmals lebenslange Partnerschaften auf Augenhöhe.Weitere Informationen finden Sie unter www.continentale.de.Pressekontakt:Roya Omid-FardLeiterin Markenkommunikation und PresseTel.: 0231/919-1208presse@continentale.dewww.continentale.deOriginal-Content von: Continentale Versicherung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12076/6151724