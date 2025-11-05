EQS-News: iScooter / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

iScooter startet Black Friday-Angebote, um in dieser Weihnachtssaison zu einer umweltfreundlicheren und einfacheren Mobilität für Familien anzuregen



05.11.2025 / 09:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



LONDON, 5. November 2025 /PRNewswire/ -- Mit der bevorstehenden Weihnachtszeit macht iScooter , ein führender Innovator im Bereich persönlicher Transportlösungen, den Black Friday zu mehr als nur einem Shopping-Event. In diesem Jahr lädt die Marke Familien dazu ein, mit einer Reihe umweltfreundlicher Mobilitätsprodukte einen intelligenteren und nachhaltigeren Lebensstil zu pflegen. Vom 1. November bis zum 1. Dezember bietet die Black Friday-Aktion von iScooter eine gute Gelegenheit für Einzelpersonen und Familien, einen leichteren und umweltfreundlicheren Lebensstil zu planen, sei es für den Weg zur Arbeit in der Stadt, für Ausflüge in die Natur oder für unterhaltsame Fahrten mit Kindern. Die Kampagne bietet mehr als nur Rabatte, sondern fördert durchdachte, praktische Entscheidungen für die tägliche Mobilität. Mit Angeboten wie "Bundle & Save", "Double Points Rewards" und "Student Savings" macht iScooter nachhaltiges Reisen erschwinglicher und hilft Familien dabei, sinnvolle Geschenke zu machen und gleichzeitig in langfristige Bequemlichkeit, Erschwinglichkeit und Umweltverantwortung zu investieren. Der iScooter T4 E-Scooter überzeugt mit kraftvoller Motorleistung, stabiler Bauweise und elegantem Design. Er vereint sportliche Dynamik mit außergewöhnlichem Fahrkomfort, ideal für alle, die Freiheit und Komfort im urbanen Alltag lieben. Jetzt für 465,99€ (statt 798,99€). Für echte Abenteurer und Adrenalinliebhaber ist der iScooter T8 Offroad E-Scooter die richtige Wahl. Sein leistungsstarker Antrieb, die robusten All-Terrain-Reifen und die hervorragende Geländetauglichkeit machen ihn zum idealen Begleiter auf anspruchsvollen Strecken, Waldwegen oder Küstentouren. Jetzt für 645,99€ (statt 958,99€). Für alle, die Wert auf Mobilität und Alltagstauglichkeit legen, bietet das iScooter U4 E-Bike maximale Flexibilität. Sein faltbares Design und der herausnehmbare Akku machen es zum idealen Begleiter für Pendler und Stadtentdecker. Es ist jetzt für 548,99 € erhältlich (ursprünglich 698,99 €). Mit seiner Black Friday-Kampagne fördert iScooter weiterhin nachhaltige Mobilität als Teil des modernen Familienlebens. Das vollständige Sortiment und die Details zur Aktion sind ab sofort auf der offiziellen Black Friday Event-Seite verfügbar und laden alle dazu ein, mit Komfort, Kreativität und Rücksicht auf den Planeten in die Weihnachtszeit zu starten. Website: https://www.iscooterglobal.de

YouTube: https://www.youtube.com/@iScooter

Facebook: https://www.facebook.com/iScooterEU

Facebook-Gruppe: https://www.facebook.com/groups/iscooter.eu

Instagram: https://www.instagram.com/iscooter.eu/ Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2806677/Black_Friday_Deals_Are_Almost_Here.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/iscooter-startet-black-friday-angebote-um-in-dieser-weihnachtssaison-zu-einer-umweltfreundlicheren-und-einfacheren-mobilitat-fur-familien-anzuregen-302603856.html



05.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News