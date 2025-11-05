Hannover (ots) -Truck1, der internationale Online-Marktplatz für Nutz- und Agrarfahrzeuge, intensiviert sein Engagement für die Landwirtschaft und verkündet die Offizielle Medienpartnerschaft mit der Agritechnica 2025 in Hannover. Vom 9. bis 15. November 2025 wird die Agritechnica zum globalen Zentrum für Landwirte, Händler und Hersteller, wobei Truck1 die digitale Verlängerung der Messe sicherstellt.Die Agritechnica: Globales Forum für "Touch Smart Efficiency"Die Agritechnica, veranstaltet von der DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft), ist die Weltleitmesse für Landtechnik. Sie erwartet über 2.700 Aussteller aus mehr als 50 Ländern und ist traditionell der Ort, an dem globale Marktführer ihre wegweisenden Innovationen präsentieren - von autonomer Feldbearbeitung bis hin zu hochentwickelten Erntemaschinen.Das diesjährige Leitthema "Touch Smart Efficiency" beleuchtet die entscheidende Rolle intelligenter, vernetzter Technologien für die Steigerung der Produktivität und Nachhaltigkeit in der Pflanzenproduktion. Die Messe dient als unverzichtbares Fachforum, um sich über die neuesten Entwicklungen und die Zukunftsfähigkeit der Landwirtschaft zu informieren.Truck1 als Offizieller Medienpartner: Brücke zwischen Halle und Online-KatalogUm die weltweite Reichweite und den Wissenstransfer der Messe zu maximieren, fungiert Truck1 (https://www.alle-lkw.de/) in diesem Jahr als Offizieller Medienpartner. Truck1 stellt die entscheidende digitale Brücke zwischen den physischen Hallen in Hannover und dem internationalen Fachpublikum dar, insbesondere den Endanwendern und Händlern, die den globalen Maschinenmarkt aktiv gestalten.Die Rolle von Truck1 geht dabei über die klassische Berichterstattung hinaus. Als einer der führenden Online-Kataloge für Landmaschinen (https://www.alle-lkw.de/landmaschinen) in Europa bietet Truck1 den Händlern einen unmittelbaren und zielgerichteten Kanal zur internationalen Käuferschaft.Aktuell inserieren über 1.600 Händler von Landmaschinen und Landtechnikgeräten aus Deutschland und Europa ihre Anzeigen auf Truck1, um mehr Kunden zu gewinnen. Die mehrsprachige Plattform verbindet Händler und Endkunden aus über 80 Ländern und ermöglicht einen transparenten und effizienten Handelsprozess.Pressekontakt:Anton VasilevskyCEO von Truck1info@truck1.euOriginal-Content von: AMARON FZCO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175916/6151728