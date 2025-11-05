Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, November 05
[05.11.25]
TABULA ICAV
|Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|04.11.25
|IE00BN4GXL63
|10,467,633.00
|EUR
|0
|103,592,334.17
|9.8964
|Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|04.11.25
|IE00BN4GXM70
|31,280.00
|SEK
|0
|3,108,534.98
|99.3777
|Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|04.11.25
|IE00BMQ5Y557
|458,600.00
|EUR
|0
|51,306,922.74
|111.8773
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|04.11.25
|IE00BMDWWS85
|44,815.00
|USD
|0
|5,427,561.99
|121.1104
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|04.11.25
|IE00BN0T9H70
|52,303.00
|GBP
|0
|6,147,419.65
|117.5347
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|04.11.25
|IE00BKX90X67
|55,979.00
|EUR
|0
|6,164,750.49
|110.1261
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|04.11.25
|IE00BKX90W50
|15,507.00
|CHF
|0
|1,526,248.16
|98.4232
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|04.11.25
|IE000L1I4R94
|1,789,086.00
|USD
|0
|20,915,299.92
|11.6905
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|04.11.25
|IE000LJG9WK1
|525,302.00
|GBP
|0
|5,458,054.59
|10.3903
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|04.11.25
|IE000JL9SV51
|40,471.00
|USD
|0
|480,170.89
|11.8646
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|04.11.25
|IE000BQ3SE47
|3,710,547.00
|SEK
|0
|416,939,053.91
|112.3659
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|04.11.25
|IE000LSFKN16
|656,306.00
|GBP
|0
|6,774,286.46
|10.322
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|04.11.25
|IE000LH4DDC2
|272,747.00
|EUR
|0
|3,054,412.16
|11.1987
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|04.11.25
|IE000WXLHR76
|1,013,673.00
|EUR
|0
|10,865,736.04
|10.7192
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|04.11.25
|IE000P7C7930
|73,581.00
|GBP
|0
|811,710.36
|11.0315
|Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|04.11.25
|IE000CV0WWL4
|11,000,000.00
|JPY
|0
|1,291,497,359.80
|117.4089
|Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|04.11.25
|IE0002A3VE77
|700,000.00
|EUR
|0
|8,833,656.84
|12.6195
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|04.11.25
|IE000YMBL844
|2,241,357.00
|USD
|0
|23,426,619.41
|10.452
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|04.11.25
|IE000RH1ZG27
|64,427.00
|USD
|0
|683,177.77
|10.6039
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|04.11.25
|IE000CCQKON9
|2,034,999.00
|EUR
|0
|20,582,738.35
|10.1144
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|04.11.25
|IE000I8CR2Q4
|5,005.00
|EUR
|0
|50,581.68
|10.1062
|Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|04.11.25
|IE0009ZTL4B5
|510,000.00
|USD
|0
|5,384,702.41
|10.5582
|Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|04.11.25
|IE000Y3FZEN4
|521,000.00
|USD
|0
|5,248,030.44
|10.073
