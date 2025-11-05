DJ Übernahme hilft Wachstum von Ahold Delhaize

Von Nina Kienle

DOW JONES--Ahold Delhaize hat im dritten Quartal auch dank der Übernahme von Profi einen Umsatzanstieg erzielt. Der niederländische Lebensmittelhändler bestätigte seinen Ausblick für das Gesamtjahr und kündigte ein Aktienrückkaufprogramm über 1 Milliarde Euro an, das Anfang 2026 starten soll.

Der Nettogewinn stieg in dem Dreimonatszeitraum auf 584 Millionen Euro von 372 Millionen im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz kletterte auf 22,5 von 22 Milliarden Euro. Der Gewinn übertraf die Prognose der Analysten, die laut einem vom Unternehmen zusammengestellten Konsens 542 Millionen Euro erwartet hatten. Der Umsatz lag im Rahmen der Erwartungen. Der bereinigte Betriebsgewinn stieg stärker als erwartet um 9,1 Prozent auf 933 Millionen Euro, die Marge auf 4,1 Prozent von 3,9 Prozent.

Dies steht im Vergleich zu den Analystenschätzungen aus demselben Konsens, die bei 866 Millionen Euro und einer Marge von 3,9 Prozent lagen.

Der Konzern strebt 2025 weiterhin eine bereinigte operative Marge von rund 4 Prozent und ein Wachstum des Gewinns je Aktie im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich an. Ahold Delhaize kündigte außerdem ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 1 Milliarde Euro an, das Anfang 2026 starten soll.

November 05, 2025 02:42 ET (07:42 GMT)

