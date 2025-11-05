Stellt euch vor, das Internet bestünde aus getrennten Inseln. Genau vor dieser Herausforderung steht das Quanteninternet. Forscher:innen haben nun eine "Quanten-Fusion" demonstriert, um sie zu verbinden. Ein Team der chinesischen Shanghai Jiao Tong University hat einen entscheidenden Schritt zur Skalierung von Quantennetzwerken demonstriert. Den Forscher:innen ist es gelungen, zwei komplett unabhängige Quantennetzwerke miteinander zu verschmelzen. ...

